Jan 6, 2026 at 07:09
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Partly snow covered
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-06 05:10
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Partly ice covered
|Good
|No
|2026-01-06 06:55
|From Highway 651 to Wawa
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2026-01-06 05:21
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2026-01-06 05:20
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Partly snow packed
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-06 06:55
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-06 05:20
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-06 05:21
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-06 05:21
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2026-01-06 05:21
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2026-01-06 05:22
|From Mobert to Marathon
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2026-01-06 02:38
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2026-01-06 05:22
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2026-01-06 05:21
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Partly snow packed
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-06 05:22
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Good
|No
|2026-01-06 05:21
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2026-01-06 05:22
Latest posts by Brenda Stockton (see all)
- Hwy 144 (New Cobden Road, Onaping) Collision closes SB Lane – Jan 6, 2026 9:02 am - January 6, 2026
- Tuesday Morning News – January 6th - January 6, 2026
- Winter Road Conditions & Weather – Tuesday, January 6th - January 6, 2026