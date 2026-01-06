Breaking News

Winter Road Conditions & Weather – Tuesday, January 6th

Jan 6, 2026 at 07:09

Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Partly snow covered Bare and wet road Good No 2026-01-06 05:10
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Partly ice covered Good No 2026-01-06 06:55
From Highway 651 to Wawa Bare and wet road Snow covered Good No 2026-01-06 05:21
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow covered Snow packed Good No 2026-01-06 05:20
From Hinckler Lake to Chapleau Partly snow packed Bare and wet road Good No 2026-01-06 06:55
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Good No 2026-01-06 05:20
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Good No 2026-01-06 05:21
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Snow covered Good No 2026-01-06 05:21
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Snow covered Good No 2026-01-06 05:22
From Mobert to Marathon Bare and wet road Partly snow covered Good No 2026-01-06 02:38
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Snow covered Good No 2026-01-06 05:22
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Snow covered Good No 2026-01-06 05:21
Hwy 631 From White River to Highway 11 Partly snow packed Bare and wet road Good No 2026-01-06 05:22
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good No 2026-01-06 05:21
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2026-01-06 05:22
