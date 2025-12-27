Breaking News

Winter Road Conditions & Weather – Saturday, December 27

Dec 27, 2025 at 06:15

At this time there are no closures on Hwy 11 or Hwy 17.

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-27 05:14
From Shawmere River to Highway 651 Snow packed Partly snow packed Good No 2025-12-27 05:26
From Highway 651 to Wawa Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-27 05:24
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow packed Good No 2025-12-27 05:21
From Hinckler Lake to Chapleau Snow packed Partly snow packed Good No 2025-12-27 05:26
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-27 05:22
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-27 05:23
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-27 05:24
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-27 05:24
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-27 05:25
From Marathon to Mobert Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-27 02:39
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-27 05:25
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-27 05:24
Hwy 631 From White River to Highway 11 Partly snow packed Bare and wet road Good No 2025-12-27 05:25
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good No 2025-12-27 05:24
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-12-27 05:25
