Dec 27, 2025 at 06:15
At this time there are no closures on Hwy 11 or Hwy 17.
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-27 05:14
|From Shawmere River to Highway 651
|Snow packed
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-27 05:26
|From Highway 651 to Wawa
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-27 05:24
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-27 05:21
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Snow packed
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-27 05:26
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-27 05:22
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-27 05:23
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-27 05:24
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-27 05:24
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-27 05:25
|From Marathon to Mobert
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-27 02:39
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-27 05:25
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-27 05:24
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Partly snow packed
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-27 05:25
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-27 05:24
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-27 05:25
Latest posts by Brenda Stockton (see all)
- John Haight 32nd Annual Hockey Tournament - December 27, 2025
- Saturday Morning News – December 27 - December 27, 2025
- Winter Road Conditions & Weather – Saturday, December 27 - December 27, 2025