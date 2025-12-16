Winter Road Conditions – Tuesday, December 16th

Dec 16, 2025 at 07:11
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Region
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-16 05:10
|NER – Foleyet – 47 A
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-16 05:23
|NER – Chapleau – 87
|From Highway 651 to Wawa
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-16 05:22
|NER – Wawa – 85
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Bare and wet road
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-16 05:20
|NER – Thessalon – 82
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-16 05:23
|NER – Chapleau – 87
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-16 05:21
|NER – Goulais – 84
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-16 05:22
|NER – Batchawana – 84 B
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-16 05:22
|NER – Wawa – 85
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-16 05:23
|NER – White River – 86
|From Marathon to Mobert
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-16 05:23
|NER – White River – 86
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-16 05:22
|NER – Wawa – 85
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-16 02:46
|NER – Hornepayne – 86 B
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-16 05:22
|NER – Wawa – 85
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-16 05:23
|NER – Chapleau – 87
