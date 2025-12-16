Breaking News

Winter Road Conditions – Tuesday, December 16th

Dec 16, 2025 at 07:11

 

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated Region
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-16 05:10 NER – Foleyet – 47 A
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-16 05:23 NER – Chapleau – 87
From Highway 651 to Wawa Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-16 05:22 NER – Wawa – 85
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and wet road Snow packed Good No 2025-12-16 05:20 NER – Thessalon – 82
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-16 05:23 NER – Chapleau – 87
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana
From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-16 05:21 NER – Goulais – 84
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Good No 2025-12-16 05:22 NER – Batchawana – 84 B
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and wet road Good No 2025-12-16 05:22 NER – Wawa – 85
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Good No 2025-12-16 05:23 NER – White River – 86
From Marathon to Mobert
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-16 05:23 NER – White River – 86
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-16 05:22 NER – Wawa – 85
Hwy 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-16 02:46 NER – Hornepayne – 86 B
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good No 2025-12-16 05:22 NER – Wawa – 85
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-12-16 05:23 NER – Chapleau – 87
Brenda Stockton
Latest posts by Brenda Stockton (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*