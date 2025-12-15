Breaking News

Winter Road Conditions – Monday, December 15th

Dec 15, 2025 at 07:11

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and dry road Good No 2025-12-15 05:12
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Bare and dry road, Partly snow packed Good No 2025-12-15 05:31
From Highway 651 to Wawa Snow packed Partly snow packed Good Yes 2025-12-15 05:30
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow packed Bare and wet road Good No 2025-12-15 05:26
From Hinckler Lake to Chapleau Snow covered Partly snow packed Good No 2025-12-15 06:59
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Snow packed Bare and wet road, Partly snow packed Good No 2025-12-15 05:27
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Partly snow packed Good Yes 2025-12-15 05:29
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Snow packed Partly snow packed Good Yes 2025-12-15 05:30
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Snow packed Partly snow packed Good Yes 2025-12-15 05:30
From Paint Lake Road to Mobert Snow covered Snow packed Good No 2025-12-15 05:30
From Marathon to Mobert Snow covered Bare and wet road, Partly snow packed Fair Yes 2025-12-15 02:38
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Snow covered Snow packed Good No 2025-12-15 05:30
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Snow packed Partly snow packed Good Yes 2025-12-15 05:30
Hwy 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Bare and dry road, Partly snow covered, Partly snow packed Good No 2025-12-15 05:30
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good Yes 2025-12-15 05:30
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-12-15 05:32

 

