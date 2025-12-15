Dec 15, 2025 at 07:11
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-12-15 05:12
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Bare and dry road, Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-15 05:31
|From Highway 651 to Wawa
|Snow packed
|Partly snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-15 05:30
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow packed
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-15 05:26
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Snow covered
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-15 06:59
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Snow packed
|Bare and wet road, Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-15 05:27
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-15 05:29
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Snow packed
|Partly snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-15 05:30
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Snow packed
|Partly snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-15 05:30
|From Paint Lake Road to Mobert
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-15 05:30
|From Marathon to Mobert
|Snow covered
|Bare and wet road, Partly snow packed
|Fair
|Yes
|2025-12-15 02:38
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-15 05:30
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Snow packed
|Partly snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-15 05:30
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Bare and dry road, Partly snow covered, Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-15 05:30
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Good
|Yes
|2025-12-15 05:30
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-15 05:32
Latest posts by Brenda Stockton (see all)
- Monday Morning News – December 15th - December 15, 2025
- Winter Road Conditions – Monday, December 15th - December 15, 2025
- Hwy 17 (Wawa to Batchawana) OPEN - December 14, 2025