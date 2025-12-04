Winter Road Conditions – Thursday, December 4th

Dec 4, 2025 at 06:02
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Partly snow covered
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-04 05:11
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-04 05:22
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-04 05:20
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-04 05:22
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|Yes
|2025-12-04 05:21
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Snow covered
|Snow packed
|Poor
|Yes
|2025-12-04 05:21
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-04 05:21
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-04 05:21
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Partly snow packed, Partly ice covered
|Good
|No
|2025-12-04 05:22
|From Marathon to Mobert
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-04 05:22
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-04 05:21
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-03 21:23
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-04 05:21
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-04 05:22
