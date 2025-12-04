Breaking News

Winter Road Conditions – Thursday, December 4th

Dec 4, 2025 at 06:02

Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Partly snow covered Partly snow packed Good No 2025-12-04 05:11
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Snow packed Good No 2025-12-04 05:22
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow covered Good No 2025-12-04 05:20
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Snow packed Good No 2025-12-04 05:22
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Snow covered Snow packed Fair Yes 2025-12-04 05:21
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Snow covered Snow packed Poor Yes 2025-12-04 05:21
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-04 05:21
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-04 05:21
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Partly snow packed, Partly ice covered Good No 2025-12-04 05:22
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-04 05:22
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-04 05:21
Hwy 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-03 21:23
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow covered Good No 2025-12-04 05:21
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-12-04 05:22
