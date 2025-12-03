Winter Road Conditions – Wednesday, December 3rd

Dec 3, 2025 at 05:33
- Most of the region is under a snow squall watch.
- Hwy 11 Closed Beardmore to Nipigon
|Hwy 101
|From Shawmere River to Highway 651
|Partly snow covered
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-03 05:25
|From Highway 651 to Wawa
|Snow covered
|Poor
|Yes
|2025-12-03 05:24
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-03 05:22
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Partly snow covered
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-03 05:25
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-12-03 05:23
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Partly snow packed
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-12-03 05:23
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Snow covered
|Poor
|Yes
|2025-12-03 05:24
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Snow covered
|Poor
|Yes
|2025-12-03 05:24
|From Paint Lake Road to Mobert
|Snow covered
|Poor
|No
|2025-12-03 05:24
|From Marathon to Mobert
|Snow covered
|Partly snow covered, Partly snow packed
|Fair
|No
|2025-12-03 02:40
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Snow covered
|Poor
|No
|2025-12-03 05:24
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Snow covered
|Poor
|Yes
|2025-12-03 05:24
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2025-12-03 05:24
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow covered
|Poor
|Yes
|2025-12-03 05:24
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-03 05:25
