Winter Road Conditions – Wednesday, December 3rd

Dec 3, 2025 at 05:33

  • Most of the region is under a snow squall watch.
  • Hwy 11 Closed Beardmore to Nipigon

Hwy 101 From Shawmere River to Highway 651 Partly snow covered Partly snow packed Good No 2025-12-03 05:25
From Highway 651 to Wawa Snow covered Poor Yes 2025-12-03 05:24
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow packed Good No 2025-12-03 05:22
From Hinckler Lake to Chapleau Partly snow covered Partly snow packed Good No 2025-12-03 05:25
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Snow covered Fair No 2025-12-03 05:23
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Partly snow packed Snow covered Fair No 2025-12-03 05:23
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Snow covered Poor Yes 2025-12-03 05:24
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Snow covered Poor Yes 2025-12-03 05:24
From Paint Lake Road to Mobert Snow covered Poor No 2025-12-03 05:24
From Marathon to Mobert Snow covered Partly snow covered, Partly snow packed Fair No 2025-12-03 02:40
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Snow covered Poor No 2025-12-03 05:24
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Snow covered Poor Yes 2025-12-03 05:24
Hwy 631 From White River to Highway 11 Snow covered Snow packed Fair No 2025-12-03 05:24
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow covered Poor Yes 2025-12-03 05:24
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-12-03 05:25
