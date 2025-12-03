Bus Cancellations for Wawa & White River

Due to the inclement weather, visibility concerns, and in the interest of safety, all school-related transportation servicing schools in Wawa & White River will be cancelled for today.
Schools will remain open.
Note: all school-related transportation is running in Chapleau & Hornepayne for today.
