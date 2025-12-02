Breaking News

Winter Road Conditions – Tuesday, December 2nd

Dec 2, 2025 at 06:02

Snow Squalls continue this morning with an additional of 5 to 10 cm of snow expected until early afternoon.

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-12-02 05:22
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Good No 2025-12-02 05:31
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow packed Partly snow covered Good No 2025-12-02 05:26
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Good No 2025-12-02 05:31
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-02 05:28
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-02 05:29
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Snow covered Snow packed Good No 2025-12-02 05:30
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Snow covered Snow packed Good No 2025-12-02 05:30
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-02 05:30:00
From Marathon to Mobert Bare and dry road Partly snow covered Good No 2025-12-02 02:39:00
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-02 05:30
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Snow covered Good No 2025-12-02 05:30
Hwy 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Good No 2025-12-01 22:50
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good No 2025-12-02 05:30
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-12-02 05:31
