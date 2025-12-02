Winter Road Conditions – Tuesday, December 2nd

Dec 2, 2025 at 06:02
Snow Squalls continue this morning with an additional of 5 to 10 cm of snow expected until early afternoon.
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-02 05:22
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-02 05:31
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow packed
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-02 05:26
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-02 05:31
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-02 05:28
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-02 05:29
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-02 05:30
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-02 05:30
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-02 05:30:00
|From Marathon to Mobert
|Bare and dry road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-02 02:39:00
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-12-02 05:30
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-02 05:30
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-01 22:50
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-02 05:30
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-02 05:31
