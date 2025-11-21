Breaking News

Winter Road Conditions – Friday, November 21st

Nov 21, 2025 at 07:01

School buses are cancelled in Timmins, Cochrane, Iroquois Falls and Matheson.

Nov 21, 2025 at 06:12

Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and wet road Partly ice covered Good No 2025-11-21 05:14
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Good No 2025-11-21 05:22
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and wet road Bare and dry road Good No 2025-11-21 05:21
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Snow packed Good No 2025-11-21 05:22
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Good No 2025-11-21 05:21
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Good No 2025-11-21 05:21
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Bare and dry road Good No 2025-11-21 05:22
Snow covered
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and wet road Bare and dry road Good No 2025-11-21 05:22
Snow covered
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-11-21 05:22
From Marathon to Mobert Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-11-21 02:58
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Good No 2025-11-21 05:22
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Bare and dry road Good No 2025-11-21 05:22
Snow covered
Hwy 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Good No 2025-11-21 05:22
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Bare and wet road Bare and dry road Good No 2025-11-21 05:22
Snow covered
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-11-21 05:22
