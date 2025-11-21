Winter Road Conditions – Friday, November 21st

Nov 21, 2025 at 07:01
School buses are cancelled in Timmins, Cochrane, Iroquois Falls and Matheson.
Nov 21, 2025 at 06:12
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Bare and wet road
|Partly ice covered
|Good
|No
|2025-11-21 05:14
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-21 05:22
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-21 05:21
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Snow packed
|Good
|No
|2025-11-21 05:22
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-21 05:21
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-21 05:21
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-21 05:22
|Snow covered
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-21 05:22
|Snow covered
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-11-21 05:22
|From Marathon to Mobert
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-11-21 02:58
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-21 05:22
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-21 05:22
|Snow covered
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-21 05:22
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-21 05:22
|Snow covered
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-11-21 05:22
