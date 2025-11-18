Breaking News

Winter Road Conditions – Tuesday, November 18th

Nov 18, 2025 at 06:30

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and dry road Good No 2025-11-18 05:08
From Shawmere River to Highway 651 Bare and dry road Good No 2025-11-18 05:22
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and dry road Good No 2025-11-18 05:20
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-18 05:23
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and dry road Good No 2025-11-18 05:21
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and dry road Good No 2025-11-18 05:22
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and dry road Good No 2025-11-18 05:22
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and dry road Good No 2025-11-18 05:22
From Paint Lake Road to Mobert Bare and dry road Good No 2025-11-18 05:22
From Marathon to Mobert Bare and dry road Good No 2025-11-18 02:35
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and dry road Good No 2025-11-18 05:22
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and dry road Good No 2025-11-18 05:22
Hwy 631 From White River to Hornepayne to Highway 11 Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-18 05:22
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow covered Snow packed Good No 2025-11-18 05:22
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Bare and dry road Partly snow packed Good No 2025-11-18 05:23
Brenda Stockton
Latest posts by Brenda Stockton (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*