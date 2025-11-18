Nov 18, 2025 at 06:30
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-18 05:08
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-18 05:22
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-18 05:20
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-18 05:23
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-18 05:21
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-18 05:22
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-18 05:22
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-18 05:22
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-18 05:22
|From Marathon to Mobert
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-18 02:35
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-18 05:22
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-18 05:22
|Hwy 631
|From White River to Hornepayne to Highway 11
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-18 05:22
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2025-11-18 05:22
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Bare and dry road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-11-18 05:23
Latest posts by Brenda Stockton (see all)
- Tuesday Morning News – November 18 - November 18, 2025
- Winter Road Conditions – Tuesday, November 18th - November 18, 2025
- Monday Morning News – November 17 - November 17, 2025