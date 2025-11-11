Breaking News

Winter Road Conditions – Tuesday, November 11th

Nov 11, 2025 at 07:20

Highway 101 From Opishing River Br to Shawmere River Partly ice covered Bare and wet road Good No 2025-11-11 05:12
Highway 101 From Highway 651 to Wawa Bare and wet road Bare and dry road, Partly snow packed Good No 2025-11-11 05:23
Highway 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and dry road Good No 2025-11-11 05:22
Highway 129 From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Bare and dry road, Partly snow packed Good No 2025-11-11 05:23
Highway 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and dry road Good No 2025-11-11 05:22
Highway 17 From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Snow covered Good No 2025-11-11 06:21
Highway 17 From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-11 06:55
Highway 17 From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-11 06:55
Highway 17 From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Good No 2025-11-11 05:23
Highway 17 From Mobert to Marathon Bare and wet road Good No 2025-11-11 05:31
Highway 519 From Highway 17 – Dambrossio Township to Green Lake Road – Dunphy Township Bare and wet road Good No 2025-11-11 05:23
Highway 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Bare and dry road Good No 2025-11-11 05:23
Highway 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-11-10 21:20
Highway 651 From Highway 101 to Missinabi Snow covered Snow packed Good No 2025-11-11 05:23
Highway 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-11-11 05:24

Some of the cameras are missing imagery, you have to let them rotate through to see which are live.

 

Brenda Stockton
