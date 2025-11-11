Winter Road Conditions – Tuesday, November 11th

Nov 11, 2025 at 07:20
|Highway 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Partly ice covered
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-11 05:12
|Highway 101
|From Highway 651 to Wawa
|Bare and wet road
|Bare and dry road, Partly snow packed
|Good
|No
|2025-11-11 05:23
|Highway 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-11 05:22
|Highway 129
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Bare and dry road, Partly snow packed
|Good
|No
|2025-11-11 05:23
|Highway 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-11 05:22
|Highway 17
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Snow covered
|Good
|No
|2025-11-11 06:21
|Highway 17
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-11 06:55
|Highway 17
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-11 06:55
|Highway 17
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-11 05:23
|Highway 17
|From Mobert to Marathon
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-11 05:31
|Highway 519
|From Highway 17 – Dambrossio Township to Green Lake Road – Dunphy Township
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-11 05:23
|Highway 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-11 05:23
|Highway 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-11-10 21:20
|Highway 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2025-11-11 05:23
|Highway 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-11-11 05:24
Some of the cameras are missing imagery, you have to let them rotate through to see which are live.
