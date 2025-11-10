Winter Road Conditions – Monday, November 10th

Nov 10, 2025 at 06:20
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Region
|Highway 101
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Bare and dry road
Partly snow packed
|Good
|No
|2025-11-10 05:23
|NER – Chapleau – 87
|From Highway 651 to Wawa
|Good
|No
|2025-11-10 05:23
|NER – Wawa – 85
|Highway 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Bare and dry road
|Bare and wet road, Partly snow covered
|Good
|No
|2025-11-10 05:20
|NER – Thessalon – 82
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Bare and dry road, partly snow covered
|Good
|No
|2025-11-10 05:23
|NER – Chapleau – 87
|Highway 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-10 05:21
|NER – Goulais – 84
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-11-10 05:22
|NER – Batchawana – 84 B
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-10 05:23
|NER – Wawa – 85
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-10 05:23
|NER – Wawa – 85
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-10 05:23
|NER – White River – 86
|From Marathon to Mobert
|Partly snow covered
|Good
|No
|2025-11-10 04:36
|NWR – Marathon – 212
|Highway 519
|From Highway 17 to Dubreuilville
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-10 05:23
|NER – White River – 86
|Highway 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-10 05:23
|NER – Wawa – 85
|Highway 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Bare and dry road, partly snow covered
|Good
|No
|2025-11-10 05:23
|NER – Hornepayne – 86 B
|Highway 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Bare and dry road
|Good
|No
|2025-11-10 05:23
|NER – Wawa – 85
|Highway 667
|From Sultan to Highway 129
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-11-10 05:24
|NER – Chapleau – 87
Latest posts by Brenda Stockton (see all)
- 50 years ago – The Wreck of the Edmund Fitzgerald - November 10, 2025
- Monday Morning News – November 10 - November 10, 2025
- Winter Road Conditions – Monday, November 10th - November 10, 2025