Breaking News

Winter Road Conditions – Monday, November 10th

Nov 10, 2025 at 06:20

 

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated Region
Highway 101 From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Bare and dry road
Partly snow packed		 Good No 2025-11-10 05:23 NER – Chapleau – 87
From Highway 651 to Wawa Good No 2025-11-10 05:23 NER – Wawa – 85
Highway 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and dry road Bare and wet road, Partly snow covered Good No 2025-11-10 05:20 NER – Thessalon – 82
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Bare and dry road, partly snow covered Good No 2025-11-10 05:23 NER – Chapleau – 87
Highway 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-10 05:21 NER – Goulais – 84
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-10 05:22 NER – Batchawana – 84 B
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and dry road Good No 2025-11-10 05:23 NER – Wawa – 85
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and dry road Good No 2025-11-10 05:23 NER – Wawa – 85
From Paint Lake Road to Mobert Bare and dry road Good No 2025-11-10 05:23 NER – White River – 86
From Marathon to Mobert Partly snow covered Good No 2025-11-10 04:36 NWR – Marathon – 212
Highway 519 From Highway 17 to Dubreuilville Bare and dry road Good No 2025-11-10 05:23 NER – White River – 86
Highway 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and dry road Good No 2025-11-10 05:23 NER – Wawa – 85
Highway 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Bare and dry road, partly snow covered Good No 2025-11-10 05:23 NER – Hornepayne – 86 B
Highway 651 From Highway 101 to Missinabi Bare and dry road Good No 2025-11-10 05:23 NER – Wawa – 85
Highway 667 From Sultan to Highway 129 Partly snow packed Good No 2025-11-10 05:24 NER – Chapleau – 87
Brenda Stockton
Latest posts by Brenda Stockton (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*