Institut des politiques du Nord accueille sa première vice-présidente

Institut des politiques du Nord (IPN)est heureux d’annoncer que Paula Haapanen a rejoint l’Institut en tant que vice-présidente.

Paula rejoint l’Institut après avoir passé six ans chez Impact ON, où elle occupait récemment le poste de directrice principale du Pôle Engagement. Parlant couramment trois langues (français, anglais et finnois), Mme Haapanen était responsable des communications, des relations gouvernementales et du développement des partenariats chez Impact ON. Elle continuera d’assumer des responsabilités similaires à l’IPN.

« C’est une excellente recrue pour l’Institut », a déclaré Charles Cirtwill, président-directeur général du NPI. « Paula apporte une riche expérience de la communauté francophone et des secteurs de l’économie sociale et de l’innovation sociale. Elle est une amie et une partenaire de l’IPN depuis nos débuts et comprend notre rôle de défenseur des décisions fondées sur des données probantes concernant la meilleure façon de développer le nord de l’Ontario. »

Mme Haapanen était auparavant agente de développement socio-économique pour le nord-ouest de l’Ontario au sein du Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario. À ce titre, elle a participé activement à l’élaboration de diverses initiatives en matière d’immigration dans le nord-ouest. Parmi celles-ci, citons le projet Matchmaker, le projet Connector, les services d’établissement francophones dans le nord-ouest de l’Ontario et le projet pilote d’immigration dans les régions rurales et nordiques. Cette expérience sera essentielle dans le cadre de ses nouvelles fonctions à l’IPN.

Selon M. Cirtwill, « Paula dirigera également nos travaux en cours visant à créer et à renforcer des communautés accueillantes dans toutes les régions du nord de l’Ontario. Elle est la personne idéale pour cette tâche, car en plus de son expérience dans le secteur de l’immigration, elle a elle-même vécu l’expérience d’une nouvelle venue, ayant vécu et travaillé à l’étranger, en Finlande et en France, pendant plus de 17 ans. »

Mme Haapanen a récemment informé le Forum sur l’immigration dans le Nord de l’Ontario de la prochaine conférence Nord magnétique, la cinquième du genre organisée par l’IPN pour discuter de la croissance démographique dans le Nord de l’Ontario. La conférence 2025 se tiendra les 3, 4 et 5 décembre 2025 à Sudbury, à Science Nord.