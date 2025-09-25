Le gouvernement du Canada demande à Postes Canada d’entamer sa transformation

Aujourd’hui, l’honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement, a fait la déclaration suivante :

« Postes Canada est une institution nationale, plus ancienne que notre pays lui-même, qui sert la population canadienne depuis plus de 150 ans. Depuis des générations, les travailleurs et travailleuses des postes relient les collectivités partout au pays, offrant un service essentiel à des centaines de communautés nordiques, autochtones et rurales. Les Canadiens continuent de compter aujourd’hui sur ce service, qui demeure un service public essentiel.

En même temps, Postes Canada est aujourd’hui confrontée à une crise existentielle. Depuis 2018, la société a accumulé plus de 5 milliards de dollars de pertes. Rien qu’en 2024, elle a affiché des pertes de plus d’un milliard de dollars, et en 2025, elle est déjà en voie d’enregistrer des pertes de près de 1,5 milliard de dollars. Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a injecté 1 milliard de dollars dans la société pour maintenir son fonctionnement. Au deuxième trimestre de 2025, Postes Canada a enregistré les pires résultats trimestriels de son histoire, affichant une perte de 407 millions de dollars. Aujourd’hui, la société perd environ 10 millions de dollars chaque jour.

Il y a 20 ans, Postes Canada livrait 5,5 milliards de lettres par année. Aujourd’hui, elle n’en livre plus que 2 milliards, alors même que le nombre de ménages a augmenté. Il y a donc moins de lettres livrées à un plus grand nombre d’adresses, tandis que les coûts fixes demeurent élevés. Parallèlement, le nombre de colis expédiés, qui aurait dû présenter une possibilité de croissance pour Postes Canada, a diminué. En 2019, Postes Canada a livré 62 % des colis au Canada; aujourd’hui, sa part de marché est tombée sous la barre des 24 %, et les concurrents privés occupent désormais la plus grande part du marché. Les difficultés structurelles, conjuguées à des restrictions désuètes et à l’impasse des négociations entre la main-d’œuvre et la direction, ont encore davantage limité la capacité d’adaptation de la société.

Cette situation n’est plus viable. Postes Canada est effectivement insolvable, et les renflouements à répétition ne sont pas une solution à long terme. Une transformation est nécessaire pour assurer la survie de Postes Canada et protéger les services sur lesquels comptent les Canadiens.

Dans son rapport publié le 15 mai, la commission d’enquête sur les relations de travail, dirigée par William Kaplan, a cerné l’ampleur des difficultés et recommandé une voie à suivre. En m’appuyant sur ces recommandations, j’annonce aujourd’hui une série de mesures visant à stabiliser les finances de la société et à permettre sa modernisation.

· Normes de livraison du courriel : Postes Canada mettra en place plus de souplesse pour tenir compte des volumes plus faibles d’aujourd’hui. En moyenne, chaque foyer ne reçoit que 2 lettres par semaine, mais le fonctionnement de la société demeure conçu pour des volumes beaucoup plus élevés. En ajustant les normes pour que le courrier non urgent puisse être acheminé par voie terrestre plutôt que par voie aérienne, la société économisera plus de 20 millions de dollars par année.

· Transition aux boîtes postales communautaires : Le gouvernement lève le moratoire sur la transition aux boîtes postales communautaires. À l’heure actuelle, les trois quarts des Canadiens reçoivent déjà leur courrier dans des boîtes postales communautaires, des casiers d’immeubles ou des boîtes postales rurales, tandis que le quart des Canadiens reçoivent encore un service de livraison à domicile. Postes Canada sera autorisée à convertir les 4 millions d’adresses restantes en boîtes postales communautaires, ce qui permettra de générer des économies annuelles de près de 400 millions de dollars.

· Modernisation du réseau postal : Le moratoire sur les bureaux de poste en milieu rural, en vigueur depuis 1994, sera également levé. Le moratoire rural a été imposé en 1994 et couvre près de 4 000 localités. Il n’a pas évolué depuis 30 ans, mais le Canada a changé. Ainsi, les régions qui étaient autrefois rurales sont possiblement maintenant suburbaines, voire urbaines, mais elles sont encore tenues de fonctionner comme des bureaux de poste ruraux. Postes Canada doit présenter au gouvernement un plan visant à moderniser et à redimensionner son réseau.

Le gouvernement examine également le processus d’augmentation du prix du timbre afin de moderniser et de raccourcir le processus, conformément aux recommandations du commissaire Kaplan.

Le gouvernement du Canada élimine les obstacles de longue date à la réforme, mais un changement de direction et un changement structurel au sein de l’organisation seront essentiels. Postes Canada doit prendre des mesures décisives pour fournir les services dont les Canadiens ont besoin, et ce, d’une manière financièrement viable. Alors que notre gouvernement examine ses bilans afin que nous puissions dépenser moins et investir plus, nous demandons à Postes Canada de faire de même.

Postes Canada est une institution nationale vitale qui mérite d’être préservée. Les mesures annoncées aujourd’hui contribueront à améliorer la situation financière de la société et lui procureront la souplesse dont elle a besoin pour s’adapter à un contexte qui évolue rapidement.

La transformation d’une institution de cette taille prendra du temps, mais elle est nécessaire pour protéger les services postaux pour l’avenir. La population mérite un service fiable, abordable et durable, et l’annonce d’aujourd’hui est la première étape pour assurer cet avenir. »