La SGDN attribue le contrat de conception du Centre d’expertise d’Ignace

La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) a annoncé le nom de l’entreprise d’ingénierie et d’architecture avec laquelle nous travaillerons pour la conception du Centre d’expertise qui sera construit dans le canton d’Ignace, en Ontario.

Soutenue par une équipe d’architectes et de sous-traitants hautement expérimentés, la société CIMA Canada Inc. (CIMA+) est l’un des plus grands cabinets privés d’ingénierie au Canada. CIMA+ réalisera la conception détaillée, les plans de construction, les devis techniques et l’estimation des coûts de l’installation.

CIMA+, qui dirigera le projet depuis son bureau de Thunder Bay à titre de cabinet-conseil principal, et des experts de Unity Design Studio (Peterborough), i4architecture (Thunder Bay), Warrior Engineering (Thunder Bay), Turner & Townsend (Toronto), Woodland Heritage Northwest (Thunder Bay) et Scatliff + Miller + Murray (Thunder Bay), coopéreront en tant que seule et même équipe à la réalisation de cette tâche.

Le Centre d’expertise, dont l’ouverture est prévue en 2028, représentera un investissement de plusieurs millions de dollars et constituera un point de repère important dans le nord-ouest de l’Ontario et une destination internationale. Il servira de carrefour de recherche-développement, de concertation avec les collectivités et d’échange de connaissances.

« CIMA+ et ses partenaires Unity Design Studio, i4Architecture, Warrior Engineering, Turner & Townsend, Woodland Heritage Northwest et Scatliff + Miller + Murray sont honorés de pouvoir contribuer à la réalisation du Centre d’expertise de la SGDN à Ignace. Cette initiative d’envergure témoigne de notre engagement collectif envers le développement durable, la responsabilité environnementale, la concertation authentique avec les collectivités locales et le patrimoine autochtone », a déclaré Yannick Maltais, premier vice-président de CIMA+.

Le Centre d’expertise favorisera la collaboration entre des scientifiques et des experts multidisciplinaires de trempe mondiale et générera de nouveaux emplois à forte valeur ajoutée pour des générations à venir. Il permettra également aux résidents et aux visiteurs d’en apprendre davantage sur le plan canadien de gestion du combustible nucléaire irradié.

La SGDN est responsable de la mise en oeuvre de ce plan, qui prévoit le confinement et l’isolement de ce combustible au sein d’un dépôt géologique en profondeur. Le consensus scientifique international veut que le concept du dépôt géologique en profondeur soit la solution la plus sûre pour gérer le combustible nucléaire irradié et le Canada est l’un des chefs de file mondiaux en ce qui concerne la mise en oeuvre de ce type de solution.

L’apparence physique du centre sera déterminée en tenant compte de l’environnement local afin qu’il s’intègre parfaitement au caractère actuel de la collectivité.

Un cadre du savoir autochtone et de la réconciliation viendra également éclairer la planification et la conception du centre. Ce cadre est un élément du Plan d’action pour la réconciliation adopté par la SGDN et reflète notre engagement à progresser sur le chemin de la réconciliation.

« L’annonce du lancement de la conception, du développement et de la construction du Centre d’expertise à Ignace représente une autre formidable avancée et un pas de plus vers la concrétisation de cette installation », a déclaré la mairesse d’Ignace Kim Baigrie. « Le conseil municipal, la collectivité et moi-même sommes ravis de voir se concrétiser ce projet passionnant, qui contribuera à générer des emplois, à ouvrir des chantiers et à créer la prospérité économique dont nous avons grandement besoin. »

La SGDN et le canton d’Ignace discutent depuis 2019 de la conception et de l’utilisation du centre. Celui-ci abritera des programmes de recherche-démonstration technique et sociale, des galeries ouvertes au public et des expositions interactives.

« Le Centre d’expertise offrira dans la région des possibilités de formation et attirera des visiteurs de tous les coins du Canada et du monde. Il matérialisera l’un des engagements les plus enthousiasmants pris par la SGDN envers les collectivités hôtes du dépôt géologique en profondeur et nous avons hâte de le voir prendre vie au cours des prochaines années », a déclaré Laurie Swami, présidente et chef de la direction de la SGDN.

L’équipe de CIMA+ aidera également la SGDN à trouver un constructeur pour la prochaine phase du projet et agira pendant la construction à titre de représentant du propriétaire en matière d’ingénierie. Nous planifions en ce moment le lancement de processus d’approvisionnement pour l’exploitation et la maintenance de l’installation.