MELOCHE, Jean Francois

The Meloche-Kryszewski family sadly announces the tragic passing of Jean of Wawa, Ontario on Thursday, January 23, 2025, at the age of 69.

Beloved husband of Monique. Loving father of Stéphanie (Olivier) and Jean-François (deceased 2018). He will be sadly missed by his brother Pierre (Danièle), as well as sisters Françoise (Gaétan), Lise (Dave) and Adèle. Jean will also be greatly missed by Monique’s siblings, Sylviane (Pierre), Chantal, Nadine (Jean-Yves) and Stéphane (Linda). In addition to many nieces, nephews, cousins and dear friends. Jean is predeceased by his parents Léo and Claire Meloche and his brother Paul. Predeceased by his father and mother-in-law Joseph and Stéphanie Kryszewski.

In 1985, Jean decided to return to teaching in the small town of Wawa. Little did he know, his future wife—who would also become the mother of his children—was arriving to start her own teaching career in the same town. Jean had the privilege of teaching both at the elementary and high school levels, while also immersing himself in the role of educational advisor the Ministry of Education in Sudbury and for the Conseil scolaire du Nouvel Ontario.

Jean retired in 2012, allowing him to fully embrace his other passions, including fishing, golfing, cycling, and exploring the world with his family and friends. His heart was as big as his commitment to his community, and he loved participating in local tournaments and activities. He volunteered at school, sharing his knowledge and passion for learning with others.

He will undoubtedly be missed by his many friends and companions in recreation, especially his fishing partners in crime.

Friends and family are invited to attend a Memorial Mass at St Monica Parish, Wawa on Friday, February 7th, 2025 at 11:00 a.m. with Reverend Joe Okamba officiating. Burial to take place at a later date.

Memorial donations to the Lady Dunn Health Centre Foundation would be very appreciated by the family.

The family would like to thank all those who took care of Jean following the accident.

Arrangements entrusted to Kerry Funeral Home, Wawa.

La famille Meloche-Kryszewski a le regret; annoncer le décès tragique de Jean de Wawa, Ontario, le jeudi 23 janvier 2025, à âge de 69 ans.

Époux bien-aimé de Monique. Père aimant de Stéphanie (Olivier) et de Jean-François (décédé en 2018). Il manquera beaucoup à son frère Pierre (Danièle), ainsi qu’ à ses sœurs Françoise (Gaétan), Lise (Dave) et Adèle. Jean manquera aussi beaucoup aux frère et sœurs de Monique, Sylviane (Pierre), Chantal, Nadine (Jean-Yves) et Stéphane (Linda), en plus de plusieurs nièces, neveux, cousins-es et amis. Jean est prédécédé par ses parents Léo et Claire Meloche et son frère Paul. Son beau-père et sa belle-mère Joseph et Stéphanie Kryszewski l’ont également précédé dans la mort.

En 1985, Jean décide de retourner enseigner dans la petite ville de Wawa. Il était loin de se douter que sa future épouse – qui allait devenir la mère de ses enfants – allait commencer sa propre carrière d'enseignante dans la même ville. Jean a eu le privilège enseigner aux niveaux élémentaire et secondaire, d`être conseiller pédagogique pour le Ministère de l’éducation à Sudbury et pour le Conseil scolaire du Nouvel Ontario.

Jean a pris sa retraite en 2012, ce qui lui a permis de s’adonner pleinement à ses autres passions, notamment la pêche, le golf, le cyclisme et l’exploration du monde avec sa famille et ses amis.

Son cœur était aussi grand que son engagement envers sa communauté, et il aimait participer aux tournois et aux activités locales. Il était bénévole à l’école, partageant ses connaissances et son expérience.

Il va certainement manquer à ses nombreux amis et compagnons de loisirs, en particulier à ses partenaires de pêche.

Les amis et la famille sont invités à assister à une messe qui aura lieu à la paroisse St-Monica de Wawa le vendredi 7 février 2025 à 11 h par l’abbé Joe Okamba présidé. L’enterrement aura lieu à une date ultérieure.

Des dons commémoratifs à la Fondation du Centre de santé Lady Dunn seront très appréciés par la famille.

La famille tient à remercier tous ceux et celles qui ont pris soin de Jean à la suite de l’accident.