L’Ontario prend des mesures pour lutter contre le vol d’automobiles

Le gouvernement de l’Ontario investit 18 millions de dollars sur trois ans pour aider les services de police à prévenir les vols de voitures et à enquêter sur ces crimes, mais aussi pour protéger les collectivités et assurer la sécurité des gens et de leurs biens. La subvention pour la prévention des vols automobiles (PVA) financera 21 initiatives qui soutiennent de nouvelles mesures et des mesures optimisées de lutte contre la criminalité, axées sur la prévention, la détection, l’analyse et l’application de la loi.

« Cet investissement aidera nos services de police à s’attaquer au problème croissant des vols de voitures, à démanteler les réseaux du crime organisé et à mettre ces criminels derrière les barreaux, là où ils doivent être, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Notre gouvernement prend les mesures nécessaires pour que nos corps policiers disposent des outils dont ils ont besoin pour assurer la sécurité des gens et des collectivités. »

En outre, ces fonds serviront à :

L’acquisition de ressources spécialisées, y compris du matériel de surveillance, des logiciels et des dispositifs de repérage par GPS

La mise en place d’une formation spécialisée pour permettre aux enquêteurs de la police d’améliorer leurs compétences en matière de vol de voitures

La création de nouvelles unités dédiées aux vols de voitures, y compris des unités interorganisationnelles destinées à travailler avec plus d’un service de police afin d’améliorer la coopération et la lutte contre l’activité criminelle organisée

Le soutien aux efforts de collecte et d’analyse des données afin d’obtenir davantage d’informations sur le crime organisé et les autres formes d’activités criminelles

Le développement de partenariats avec des organisations telles que le Bureau d’assurance du Canada et l’Association canadienne des automobilistes, ainsi qu’avec les concessionnaires automobiles locaux, afin de partager des informations et des ressources et de contribuer à l’élaboration de stratégies de prévention et de campagnes de sensibilisation du public efficaces.

« Toutes les 14 minutes, on vole un véhicule en Ontario, et cet investissement dotera les services de police des outils nécessaires pour lutter contre les vols de voitures dans l’ensemble de la province, a déclaré le solliciteur général de l’Ontario, Michael Kerzner. Étant donné les efforts accrus et les tactiques utilisées par les voleurs et les réseaux criminels, notre gouvernement se doit de garder une longueur d’avance. Cette subvention permettra aux services de police de travailler avec des partenaires clés, d’améliorer leurs connaissances, d’acquérir de nouvelles ressources, de mieux mener leurs enquêtes et de recueillir des preuves qui permettront de traduire les criminels en justice. »

La subvention PVA figure parmi plusieurs mesures prises pour contrer les vols de véhicules. Plus tôt cette année, l’Ontario a mis en place une équipe de lutte contre le crime organisé dans l’industrie du remorquage des véhicules et le vol d’automobiles afin d’aider les services de police à identifier, perturber et démanteler les réseaux du crime organisé. De plus, le gouvernement a annoncé la formation de l’Équipe d’aide aux poursuites importantes relatives au vol d’automobiles afin d’aider la police à préparer et à traiter les dossiers complexes. L’Ontario étudie également des possibilités de partenariats avec l’Agence des services frontaliers du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et les compagnies ferroviaires et de conteneurs d’expédition.

« Le vol de voiture représente toujours pour nous un fléau qui affecte considérablement notre communauté et sa sécurité, a déclaré Nishan Duraiappah, chef de la police de la région de Peel. Nous continuons à mobiliser des ressources pour améliorer nos enquêtes et nos capacités d’application de la loi afin de lutter contre les vols de voitures et de démanteler les groupes organisés qui en sont responsables. Nous nous réjouissons de constater que la province fait preuve de leadership et d’engagement dans ce domaine, et les fonds accordés dans le cadre de la subvention pour la prévention des vols automobiles contribueront à soutenir les efforts que nous déployons dans notre région. »

La subvention PVA fait partie des subventions pour les programmes de sécurité communautaire du gouvernement de l’Ontario. Elle offre aux services de police des possibilités de financement pour travailler avec des partenaires locaux et provinciaux afin de répondre aux diverses priorités en matière de sécurité. Tous les services de police municipaux, services de police des Premières Nations et commissions de services policiers de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) pouvaient faire une demande de subvention PVA par le biais d’un appel de demande concurrentiel.