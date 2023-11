Des anciens combattants honorés grâce à un accès gratuit en semaine aux parcs provinciaux toute l’année

La ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, Andrea Khanjin, a publié la déclaration suivante pour marquer la Semaine du souvenir :

« À l’approche du Jour du Souvenir, nous nous souvenons du courage et du dévouement des Canadiens et des Canadiennes qui ont combattu courageusement par le passé et ceux qui continuent de défendre notre liberté, nos droits et notre démocratie. En reconnaissance de leur service, le gouvernement de l’Ontario est fier d’offrir à tous les anciens combattants et aux membres actifs des Forces armées canadiennes un accès gratuit aux parcs provinciaux pour la journée en semaine, durant toute l’année. C’est une façon modeste de témoigner notre gratitude envers ceux et celles qui se sont battus pour défendre notre pays.

Les anciens combattants et les membres actifs de l’armée sont invités à présenter leur carte d’identité des Forces armées canadiennes et une preuve de résidence en Ontario à l’entrée du parc provincial. Le personnel des parcs est prêt à vous accueillir et à vous faire profiter d’un grand éventail d’espaces naturels dans les parcs provinciaux, dont plusieurs restent ouverts au public durant tout l’automne et les mois d’hiver.

Je remercie sincèrement nos anciens combattants et les membres des Forces armées canadiennes de leur dévouement et de leur service à notre pays. Que cette Semaine du souvenir soit l’occasion pour nous d’exprimer notre appréciation et notre unité et de réfléchir à la chance que nous avons de vivre dans une province comme l’Ontario et dans un pays comme le Canada. »