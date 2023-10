Alors qu’une banque alimentaire du Nord de l’Ontario manque de nourriture, le NPD oblige les PDG des grandes chaînes d’épicerie à s’expliquer devant le comité

La semaine passée, les néo-démocrates ont adopté une motion visant à forcer les PDG des grandes chaînes d’épicerie du Canada à comparaître à nouveau pour s’expliquer sur la flambée des prix des aliments. Cette motion fait suite à l’échec lamentable du ministre libéral de l’Industrie à faire baisser les prix des aliments pour la population canadienne. L’approche inadaptée des libéraux, qui consiste à demander gentiment aux PDG des chaînes d’épicerie de « stabiliser » des prix déjà très élevés, ne fonctionne pas – et les Canadiennes et Canadiens ont besoin de mesures concrètes et de transparence dès maintenant.

La flambée des prix des aliments est telle que les banques alimentaires du Nord de l’Ontario, comme la Banque alimentaire de Sudbury, sont presque à court de nourriture.

« Les libéraux ont été incapables de rendre la vie plus abordable pour les gens, ils n’ont pris aucune mesure visant à réduire les prix des aliments, a déclaré la députée néo-démocrate Carol Hughes (Algoma–Manitoulin–Kapuskasing). Se croiser les doigts en espérant que les PDG des grandes chaînes d’épicerie réduiront les prix ne fonctionnera pas. Le gouvernement libéral a montré à maintes reprises à quel point il est déconnecté de la réalité et qu’il ne fait que tergiverser et décevoir. »

La motion du NPD réclame que les PDG des grandes chaînes d’épicerie, y compris l’ancien PDG de Loblaw, Galen Weston, comparaissent à nouveau devant le Comité de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour s’expliquer sur les raisons pour lesquelles les prix des denrées alimentaires continuent d’être élevés. Alors que les gens font des choix impossibles pour s’en sortir, les libéraux n’ont pas fait grand-chose pour obliger les PDG à rendre compte de leur gourmandise qui fait grimper les prix des aliments.

Les néo-démocrates réclament des mesures depuis des mois. En mars 2022, lorsque Jagmeet a forcé les libéraux et les conservateurs à voter sur l’obligation pour les grandes chaînes d’épicerie comme Loblaws de payer leur juste part, ils ont fait équipe pour l’empêcher. Le 5 octobre 2022, les néo-démocrates ont demandé au Comité de l’agriculture de mener une étude sur l’inflation dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et sur le coût des aliments. Des mois plus tard, le 13 février, les néo-démocrates ont fait élargir l’étude pour citer à comparaître les PDG de Loblaws, Metro et Empire Company, ce qui fut finalement fait le 8 mars 2023.

« Les gens sont à bout de souffle, ils se sentent abandonnés et les banques alimentaires du Nord de l’Ontario manquent de nourriture. Les salaires devraient être suffisants pour couvrir le coût de l’épicerie, de l’essence et des factures, a déclaré le député néo-démocrate Charlie Angus (Timmins–Baie James). Où sont les libéraux? Il faut les tirer par les cheveux pour qu’ils prennent des mesures qui aident les gens. Et Poilievre? Il est prêt à aider les ultra-riches dès qu’il en a l’occasion. Le NPD se bat pour l’ensemble de la population et exige que les PDG ultra-riches rendent des comptes et propose des plans pour faire baisser le prix des aliments. »