La SADC Supérieur Est – Agente de développement communautaire

Agente de développement communautaire

La Société d’aide au développement des collectivités Supérieur Est est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement fédéral et dirigé par un conseil d’administration élu localement. Nous travaillons avec des entreprises, des particuliers et des partenaires communautaires pour faciliter la création et le maintien d’emplois et pour bâtir des communautés saines et durables.

Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour combler le poste permanent et à temps plein d’agente de développement communautaire. Comprend des bénéfices de soins de santé et des contributions à un régime de REÉR. Voici les qualifications/compétences requises:

Diplôme de douzième année, préférence pour un diplôme d’études postsecondaires endéveloppement économique ou en affaires/commerce, ou une combinaison d’études etd’expérience dans le domaine

Compétences informatiques et webmestres avancées

Esprit d’initiative

Fortes compétences relationnelles

Rédaction de propositions

Gestion de projets

Tenue de dossiers

Excellentes aptitudes de communication écrite et verbale

Le bilinguisme (français/anglais) est obligatoire

Permis de conduire G valide

Capacité de voyager selon les besoins

Des renseignements concernant la SADC Supérieur Est et ses programmes et services peuvent être trouvés à l’adresse suivante: www.superioreastcfdc.ca. Veuillez répondre par écrit en joignant un curriculum vitae indiquant vos qualifications et votre expérience avant le vendredi 25 novembre 2022.

Le curriculum vitae doit être envoyé à l’adresse suivante:

Tracy Amos,

Société d’aide au développement des collectivités Supérieur Est

14 rue Ganley, C.P. 709

Wawa, ON P0S 1K0

Téléphone: 705-856-1105

Télécopieur: 705-856-1107

Courriel: [email protected]

La SADC Supérieur Est s’engage à respecter la diversité dans le milieu de travail et encourage les candidatures de tous les postulants qualifiés. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

La SADC Supérieur Est est financée par FedNor.