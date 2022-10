L’Ontario célèbre le Mois de l’histoire des femmes

Charmaine Williams, ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes, a publié la déclaration suivante :

« Octobre est le Mois de l’histoire des femmes, une occasion de célébrer les femmes et les filles de la province. Le thème de cette année, Elle m’a ouvert la voie, souligne les réalisations passées de femmes qui ont servi d’inspiration aux femmes et aux filles d’influence d’aujourd’hui.

Les femmes sont au cœur des familles, des communautés et des lieux de travail de l’Ontario, jouant des rôles de premier plan, travaillant dur dans des emplois quotidiens et prenant soin des êtres chers à la maison. Qu’elles soient bâtisseuses communautaires, entrepreneures, scientifiques, mécaniciennes, soignantes ou agricultrices, les femmes contribuent à notre province à tous égards.

Lorsque les femmes réussissent, nous sommes toutes et tous plus forts. C’est pourquoi l’Ontario investit dans l’avenir des femmes, en finançant des programmes qui les aident à surmonter les obstacles, à acquérir des compétences et à se donner les moyens d’exceller dans les affaires, les rôles de direction, les domaines des STIM et les métiers spécialisés. Bien que nous ayons parcouru un long chemin pour offrir davantage de possibilités, il reste encore beaucoup à faire pour que les femmes et les filles puissent réaliser leur plein potentiel et obtenir le succès qu’elles méritent.

Le mois d’octobre est ponctué de plusieurs dates importantes pour les femmes et les filles : la Journée internationale de la fille, le 11 octobre, la Journée internationale des femmes rurales, le 15 octobre, et la Journée de l’affaire “personne”, le 18 octobre. La Journée de l’affaire “personne” souligne la décision historique de la cour, en 1929, selon laquelle les femmes seraient incluses dans la définition du mot “personne” au sens de la loi. C’est ainsi que les femmes ont obtenu le droit de siéger au Sénat. Bien que cette décision n’inclue pas toutes les femmes, elle marque une avancée importante dans la progression vers l’égalité des genres.

Alors que nous célébrons ce mois, j’encourage les Ontariennes et les Ontariens à réfléchir aux contributions de toutes les femmes – de celles dont les réalisations sont bien connues à celles qui ont discrètement enrichi nos vies. En partageant leurs histoires, nous pouvons inspirer davantage de femmes et de filles à se sentir autonomes et à atteindre de nouveaux sommets. »