La province remercie les travailleurs à l’occasion de la fête du Travail

Monte McNaughton, ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, a fait la déclaration suivante pour souligner la fête du Travail :

« Aujourd’hui et chaque jour, nous rendons hommage aux femmes et aux hommes qui travaillent fort pour faire bouger l’Ontario.

Les travailleuses et travailleurs sont — et ont toujours été — l’épine dorsale de notre province. Vous êtes des héros. Vous construisez les toits qui nous abritent, approvisionnez nos tables en nourriture et prenez soin des plus vulnérables de nos communautés.

Et après deux ans et demi de pandémie, maintenant plus que jamais, nous vous sommes immensément reconnaissants.

Pour bâtir un Ontario plus fort qui profite à tous, notre gouvernement montre la voie avec des changements sans précédent qui rétablissent l’équilibre et placent plus de travailleuses et travailleurs aux commandes de leur carrière et de leur vie.

Nous apportons des prestations de soins de santé et dentaires à des millions de travailleuses et travailleurs à temps partiel et précaires, réprimons l’exploitation des travailleurs domestiques et des travailleurs étrangers temporaires, introduisons des droits fondamentaux pour les travailleurs des plateformes numériques, et réformons le système de reconnaissance des maladies professionnelles.

Nous améliorons également nos services d’emploi pour donner un coup de pouce aux bénéficiaires de l’aide sociale, aux jeunes et aux nouveaux arrivants. En plus, nous investissons plus d’un milliard de dollars pour permettre à un plus grand nombre d’hommes et de femmes d’entreprendre des carrières enrichissantes dans les métiers spécialisés.

Cependant, dans notre province, près de 400 000 emplois ne sont toujours pas pourvus. Cette pénurie de main-d’œuvre générationnelle freine notre économie et fait augmenter les coûts pour les familles.

Chaque emploi non pourvu est un chèque de paie qui attend d’être perçu et un chemin vers une vie meilleure. C’est pourquoi, sous la direction du premier ministre Doug Ford, notre gouvernement continue d’investir dans des programmes de formation novateurs qui donnent aux travailleuses et travailleurs les compétences nécessaires pour de nouvelles carrières en demande.

Un travail valorisant donne un sens à la vie. Il contribue à renforcer les familles et à améliorer les communautés.

Au cours des prochains mois, notre gouvernement mettra en œuvre un plan ambitieux, le Plan de l’Ontario pour bâtir. Nous prendrons d’autres mesures pour faire en sorte que l’Ontario soit une province où le travail acharné porte ses fruits et où les grands rêves deviennent réalité.

Comme je l’ai toujours dit, la seule façon d’offrir des possibilités et de meilleurs emplois dans tous les coins de notre province est de travailler ensemble — avec les syndicats, le gouvernement et les entreprises.

Ainsi, alors que nous remercions tous nos travailleurs et travailleuses aujourd’hui, nous renouvelons également notre mission de faire de l’Ontario le meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille. »