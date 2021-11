La prise de rendez-vous pour les vaccins contre la COVID-19 est ouverte à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans

À la suite de l’approbation par Santé Canada du vaccin pédiatrique contre la COVID‑19 de Pfizer, les enfants âgés de 5 à 11 ans pourront prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin à compter du mardi 23 novembre 2021. Environ un million d’enfants âgés de 5 à 11 ans sont admissibles à recevoir le vaccin, ce qui contribuera à protéger les progrès de l’Ontario dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et à garder les écoles de la province sécuritaires et ouvertes pour l’apprentissage en personne, alors que de plus en plus de gens passent du temps à l’intérieur et participent à des réunions de famille durant les mois plus froids de l’hiver.

« L’approbation du vaccin de Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans est une excellente nouvelle pour les familles et représente une lumière brillante au bout du tunnel, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Offrir la protection du vaccin aux enfants âgés de 5 à 11 ans est une étape importante dans la lutte de l’Ontario contre la pandémie de COVID-19, à l’approche de la période des Fêtes. Nous continuons d’encourager tous les Ontariens à retrousser leurs manches et à se faire vacciner pour se protéger et protéger leurs familles et leurs collectivités. »

À compter de 8 h le mardi 23 novembre 2021, les enfants âgés de 5 à 11 ans de l’Ontario pourront prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 par l’entremise d’une variété de moyens, y compris le système de prise de rendez-vous et l’InfoCentre provincial pour la vaccination, directement dans les bureaux de santé publique qui utilisent leur propre système de prise de rendez-vous, les pharmacies participantes que les personnes peuvent trouver sur le site Web du gouvernement de l’Ontario en utilisant le localisateur de pharmacies, et certains fournisseurs de soins primaires.

Pour prendre un rendez-vous en ligne, les enfants doivent avoir 5 ans à la fin de 2021 (nés en 2016).

L’Ontario devrait recevoir du gouvernement fédéral 1 076 000 doses du vaccin pédiatrique contre la COVID-19 de Pfizer, qui seront ensuite immédiatement distribuées aux bureaux de santé publique, aux pharmacies et aux établissements de soins primaires de la province. Les rendez-vous dans toute la province devraient commencer dès le 25 novembre, date à laquelle l’approvisionnement fédéral arrivera dans les centres de vaccination de la province.

« L’approbation du vaccin pour les enfants âgés de 5 à 11 ans est une autre étape importante de nos efforts de vaccination, a souligné la solliciteure générale Sylvia Jones. Dans toute la province, les Ontariens se sont retroussé les manches pour se faire vacciner afin d’arrêter la propagation de la COVID-19 et maintenant les parents peuvent se rassurer en sachant que leurs enfants auront également la possibilité d’être protégés. »

« L’augmentation des taux de vaccination contribuera à minimiser davantage les perturbations et à permettre aux élèves de continuer à apprendre dans un cadre plus normal en classe, a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation. Grâce à l’amélioration généralisée de la ventilation, à l’augmentation des investissements et aux options de test de dépistage complètes, l’Ontario a l’un des taux de cas les plus bas chez les jeunes de moins de 20 ans au Canada. »

En outre, la province, en collaboration avec la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits de Santé Canada, a lancé l’opération Immunité dans les collectivités éloignées 3.0 pour soutenir l’administration des vaccins contre la COVID-19 aux enfants âgés de 5 à 11 ans dans les communautés des Premières Nations du Nord et des régions éloignées, ainsi que des doses de rappel aux populations admissibles. L’opération Immunité dans les collectivités éloignées 3.0 sera en vigueur jusqu’en mars 2022.

« Le maintien d’un faible taux d’infection dans nos collectivités est essentiel pour que nos écoles, nos entreprises et nos établissements sociaux soient aussi sécuritaires que possible tout en minimisant les perturbations, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Le vaccin pédiatrique de Pfizer offert aux enfants âgés de 5 à 11 ans constituera une dose plus faible qui est sûre et efficace pour protéger ce groupe d’âge contre la COVID-19 et le variant Delta. J’encourage vivement tous les parents et les fournisseurs de soins à faire vacciner et à protéger leurs jeunes enfants. »

L’atteinte des taux de vaccination les plus élevés possibles est essentielle pour limiter le risque de transmission et protéger les progrès que nous avons durement acquis contre la pandémie de COVID‑19. En collaboration avec ses partenaires, le gouvernement poursuit sa stratégie Dernier maillon, qui consiste à administrer des milliers de premières et de deuxièmes doses à des adultes et à des jeunes déjà admissibles au vaccin, tout en continuant à fournir des doses de rappel à près de trois millions d’Ontariens admissibles.