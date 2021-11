Financement disponible pour les organismes sans but lucratif de la région Supérieur Est

La Société d’aide au développement des collectivités de Supérieur Est est un organisme régional sans but lucratif qui dessert la région de Supérieur Est. Au fil des ans, elle a accordé plus de 26 millions de dollars en prêts, ce qui a permis de créer ou de maintenir 2 919 emplois dans la région. Au cours de la dernière année, elle a également accordé plus d’un million de dollars en prêts FARR pour aider les petites entreprises à traverser la pandémie. Des programmes spéciaux tels que le protocole de sécurité Covid ont versé un total de 40 522$ en contributions non remboursables à 11 entreprises de la région. Le programme de services professionnels suite au Covid a pour sa part accepté un total de 7 demandes pour un financement non remboursable de 28 386$.

La SADC Supérieur Est met actuellement des fonds à la disposition des organismes sans but lucratif de la région Supérieur Est pour les aider à se remettre de la pandémie. Le Fonds d’aide et de relance régional de développement communautaire vise à aider les organismes sans but lucratif dans leurs efforts de relèvement suite aux effets du COVID-19. Le programme est accessible aux Premières nations, aux municipalités, aux sociétés de développement économique ou à d’autres organismes communautaires sans but lucratif. Le programme peut fournir jusqu’à 5 000$ de financement non remboursable pour des initiatives qui soutiennent des objectifs économiques et sociaux. Il peut s’agir, par exemple, de séminaires ou d’ateliers, d’activités de marketing, d’événements spéciaux, de la mise en ligne, de modifications du lieu de travail, d’équipement de protection individuelle, etc. Tous les projets doivent être terminés avant le 31 mars 2022. Pour plus d’informations, veuillez contacter Chantal Croft au 705-856-1105, poste 223 ou par courriel à [email protected]

La SADC Supérieur Est est financée par FedNor. Pour de plus amples renseignements sur les programmes et les services offerts, veuillez consulter le site Web à l’adresse suivante : www.superioreastcfdc.ca.