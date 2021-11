L’Ontario étend l’admissibilité à la dose de rappel à un plus grand nombre d’Ontariens

Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, élargit l’admissibilité aux doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 à des groupes supplémentaires de personnes à risque élevé à compter du 6 novembre 2021, leur offrant ainsi une protection supplémentaire contre le variant Delta. Au cours des prochains mois, l’Ontario est également prêt à déployer progressivement les doses de rappel à tous les Ontariens âgés de 12 ans et plus.

Bien que la province continue de signaler l’un des taux les plus bas de cas actifs au pays et qu’elle continue de faire des progrès constants dans la vaccination d’un plus grand nombre de personnes, le fait d’offrir la couche supplémentaire de protection fournie par une dose de rappel contribuera à la lutte contre la COVID-19.

« C’est en maintenant un faible taux d’infection dans nos collectivités et en protégeant les plus vulnérables que nous pourrons assurer la sécurité de nos écoles, de nos entreprises et de nos milieux sociaux tout en évitant de nouvelles fermetures, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Pour offrir à chaque personne la meilleure protection possible tout en apprenant à vivre avec le virus à long terme, nous sommes prêts à élargir l’admissibilité à la dose de rappel à tous les Ontariens en attendant les recommandations cliniques, l’admissibilité s’étendant cette semaine aux personnes qui courent un risque plus élevé de contracter la COVID-19. »

Conformément à la recommandation du médecin hygiéniste en chef et à la récente recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), la province commencera à offrir des doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 aux populations vulnérables suivantes si au moins six mois se sont écoulés depuis leur dernière dose :

les personnes âgées de 70 ans et plus (nées en 1951 ou avant);

les travailleurs de la santé et les fournisseurs de soins essentiels désignés dans les lieux de rassemblement (y compris le personnel des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite, et les fournisseurs de soins désignés);

les personnes qui ont reçu une série complète d’un vaccin à vecteur viral (deux doses du vaccin d’AstraZeneca ou une dose du vaccin de Janssen);

les adultes des Premières Nations, inuits et métis et les membres non autochtones de leur foyer.

Les doses de rappel sont proposées à ces groupes en raison de la diminution progressive de l’immunité six mois après l’administration de la deuxième dose et d’un risque plus élevé de maladie grave liée à la COVID-19.

À partir du samedi 6 novembre à 8 h, les personnes admissibles pourront prendre rendez-vous pour leur dose de rappel par l’intermédiaire du Portail de vaccination contre la COVID-19 ou en appelant l’InfoCentre provincial pour la vaccination, directement dans les bureaux de santé publique qui utilisent leur propre système de prise de rendez-vous, dans les cliniques de vaccination dirigées par des Autochtones, dans certaines pharmacies et dans les établissements de soins primaires. Les travailleurs de la santé en milieu hospitalier sont encouragés à s’adresser à leur employeur pour se faire vacciner directement dans le cadre du programme de vaccination de leur hôpital.

Les lieux et les dates d’administration des doses de rappel peuvent varier d’un bureau de santé publique à l’autre, en fonction de la planification et des considérations locales.

De plus, l’Ontario soutient une fois de plus les vols dans le Nord et dans les régions éloignées des communautés des Premières Nations en lançant l’opération Immunité dans les collectivités éloignées 3.0, cette fois par l’élaboration conjointe de plans avec la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits de Santé Canada, afin d’aider l’Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout et l’Autorité sanitaire de la région de Weeneebayko, des organisations sanitaires des Premières Nations, à administrer des doses de rappel dans leurs communautés avec l’aide d’Ornge et des bureaux de santé publique locaux pour le transport et la distribution des vaccins.

Bien que le vaccin contre la COVID-19 soit très efficace, la province est prête à étendre l’admissibilité à une dose de rappel à tous les Ontariens au fil du temps. En se basant sur le déploiement du vaccin contre la COVID-19 en Ontario pour la première et la deuxième dose, l’élargissement de l’admissibilité aux doses de rappel se fera en fonction de l’âge et du risque, avec un intervalle de six à huit mois à partir de la deuxième dose.

« L’Ontario poursuit le succès du déploiement du vaccin en élargissant l’admissibilité à une dose de rappel en fonction de l’âge et du risque, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Alors que nous continuons à déployer notre stratégie Dernier maillon pour vacciner autant d’Ontariens que possible, il est essentiel de fournir une couche supplémentaire de protection en commençant par nos plus vulnérables, en poursuivant le déconfinement en toute sécurité et la gestion de la pandémie de COVID-19 à long terme. »

Au plus fort du déploiement du vaccin contre la COVID-19 en Ontario, un grand nombre d’Ontariens ont reçu leur première et deuxième dose à un intervalle plus long que celui indiqué dans la monographie du produit. Il a été démontré que cet intervalle plus long améliore la durée de la protection, et le CCNI recommande maintenant un intervalle optimal de huit semaines entre la première et la deuxième dose.

« L’élargissement de l’admissibilité aux vaccins de rappel est une mesure de plus que notre gouvernement prend pour protéger les Ontariens et assurer la sécurité de nos collectivités, a déclaré la solliciteure générale Sylvia Jones. Comme pour l’administration initiale des vaccins contre la COVID-19, le déploiement progressif des doses de rappel permet de s’assurer que les groupes vulnérables sont prioritaires et peuvent facilement avoir accès aux doses de rappel dans les pharmacies et les cliniques, et par l’entremise des fournisseurs de soins de santé. »

L’admissibilité au vaccin contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans est soumise à l’approbation de Santé Canada. L’Ontario collabore avec les bureaux de santé publique de la province pour se préparer à vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans. Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer, destiné aux enfants âgés de 5 à 11 ans, est une formulation distincte, avec une dose et un approvisionnement en vaccin plus faibles. Il sera déployé parallèlement aux doses de rappel.