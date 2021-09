L’Ontario assouplit prudemment les limites de capacité dans certains milieux où une preuve de vaccination est exigée

Les indicateurs de santé publique et de soins de santé étant stables et la preuve de vaccination étant désormais en vigueur, le gouvernement, sur les conseils du médecin hygiéniste en chef, assouplit prudemment les limites de capacité pour certains milieux intérieurs et extérieurs où une preuve de vaccination est exigée.

« Comme de plus en plus d’Ontariens se joignent à des millions d’autres pour retrousser leurs manches, notre gouvernement adopte une approche sûre et prudente pour assouplir les limites de capacité dans certains milieux où une preuve de vaccination est requise, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Grâce à une couche de protection supplémentaire offerte par la preuve de vaccination, nous nous assurons que nos entreprises peuvent rester sécuritaires et ouvertes alors que nous continuons à sensibiliser encore plus d’Ontariens qui n’ont pas encore reçu une première ou une deuxième dose. »

À compter du 25 septembre 2021, à 0 h 01, les limites de capacité seront augmentées dans bon nombre de milieux intérieurs où une preuve de vaccination est exigée. Les salles de réunion et d’événements, comme les salles de banquet et les centres de conférence ou de congrès, les événements sportifs, les concerts, les théâtres et les cinémas, ainsi que les sites de course (p. ex. les courses de chevaux), et les productions télévisuelles commerciales et cinématographiques avec audience en studio seront portées à une capacité maximale de 50 p. 100 ou de 10 000 personnes (selon le chiffre le plus bas) pour les événements intérieurs.

Pour certains sites d’événements extérieurs où les clients sont debout, la capacité maximale sera portée à 75 p. 100 de la capacité ou à 15 000 personnes (selon le chiffre le plus bas). Pour certains sites d’événements extérieurs où les clients sont assis, les limites de capacité seront augmentées jusqu’à 75 p. 100 de la capacité ou 30 000 personnes (selon le chiffre le plus bas). Cette mesure tient compte du fait que le risque de transmission est plus faible en raison de la mobilité réduite autour du site. En outre, une preuve de vaccination sera désormais exigée dans les lieux extérieurs dont la capacité maximale normale est de 20 000 personnes ou plus, afin d’assurer la sécurité de ces lieux pour les clients.

Le succès du déploiement du vaccin en Ontario, qui a donné lieu à l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, continue de protéger les Ontariens contre la COVID-19, y compris le variant Delta, qui reste dominant dans la province.

« Grâce aux efforts considérables des Ontariens qui adhèrent aux mesures de santé publique et qui vont se faire vacciner, certains de nos indicateurs clés de santé publique et de soins de santé sont actuellement stables, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Il reste cependant du travail, et nous devons tous rester vigilants et continuer à suivre les mesures et les conseils en place, et à travailler pour vacciner autant d’Ontariens que possible afin d’atteindre les taux d’immunisation les plus élevés possibles, et pour augmenter notre niveau d’immunité communautaire et protéger ceux qui ne peuvent pas recevoir le vaccin. »