L’Ontario prolonge l’augmentation de salaire temporaire pour les préposés aux services de soutien à la personne

Le gouvernement de l’Ontario investit 169 millions de dollars supplémentaires pour prolonger l’augmentation de salaire temporaire des préposés aux services de soutien à la personne et des travailleurs de soutien direct pour la troisième fois depuis son investissement initial l’an dernier. Cette augmentation se poursuivra jusqu’au 31 octobre 2021 et contribuera à stabiliser les niveaux de dotation en personnel et à soutenir nos travailleurs de la santé de première ligne, afin que la province soit prête à réagir face à tout scénario alors que la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer.

« Depuis le début de la pandémie, les préposés aux services de soutien à la personne et les travailleurs de soutien direct ont joué un rôle essentiel dans le soutien de certains de nos patients les plus vulnérables, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. À l’approche de l’automne, en veillant à ce que les préposés aux services de soutien à la personne de l’Ontario soient soutenus, les patients continueront de recevoir les soins de grande qualité dont ils ont besoin. »

Le gouvernement prolonge jusqu’au 31 octobre 2021 l’augmentation de salaire pour plus de 158 000 travailleurs qui fournissent des services de soutien à la personne ou des services de soutien direct financés par l’État dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les soins à domicile et en milieu communautaire et les services sociaux. Cela comprend :

3 $ de l’heure pour environ 38 000 travailleurs admissibles dans les soins à domicile et en milieu communautaire;

3 $ l’heure pour environ 50 000 travailleurs admissibles dans le secteur des soins de longue durée;

2 $ l’heure pour environ 10 000 travailleurs admissibles dans les hôpitaux publics;

3 $ l’heure pour environ 60 000 travailleurs admissibles dans les services à l’enfance, les services communautaires et les services sociaux fournissant des services de soutien direct à la personne pour les activités de la vie quotidienne.

Cette dernière augmentation de salaire temporaire s’appuie sur la précédente prolongation de l’amélioration de salaire du gouvernement, le 11 juin 2021, qui devait prendre fin le 23 août 2021. Depuis octobre 2020, l’Ontario a investi 841 millions de dollars et, avec ce montant supplémentaire de 169 millions de dollars, il aura investi plus d’un milliard de dollars pour les préposés aux services de soutien à la personne et les travailleurs de soutien direct. La province continuera d’examiner l’augmentation de salaire pour orienter ses prochaines étapes afin de s’assurer que cet investissement important apportera la plus grande stabilité et le meilleur appui aux préposés aux services de soutien à la personne et aux travailleurs de soutien direct de l’Ontario.

« Cette prolongation de l’amélioration de salaire reconnaît le travail vital et les sacrifices importants que les préposés aux services de soutien à la personne et les travailleurs de soutien direct continuent de faire pour garder les Ontariennes et les Ontariens, y compris nos plus vulnérables, en sécurité et en santé, a déclaré Prabmeet Sarkaria, président du Conseil du Trésor. Nous continuerons à faire des investissements sans précédent pour améliorer les soins à domicile et en milieu communautaire, les soins de longue durée, les hôpitaux publics et le secteur des services sociaux dans toute la province, dans le cadre de notre lutte contre la pandémie de COVID-19. »

« Notre gouvernement est déterminé à reconstruire et à réparer les soins de longue durée en Ontario, a déclaré Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée. La prolongation de l’augmentation salariale nous aidera à continuer de recruter et de maintenir en poste les préposés aux services de soutien à la personne qui fournissent aux résidents les soins dont ils ont besoin et qu’ils méritent au quotidien. »

Afin de protéger les patients et le personnel vulnérables dans les milieux où le risque de contracter et de transmettre la COVID-19 et le variant Delta est plus élevé, le 17 août, le médecin hygiéniste en chef a publié une directive obligeant les hôpitaux et les fournisseurs de services de soins à domicile et en milieu communautaire à adopter une politique de vaccination contre la COVID-19 pour les employés, le personnel, les entrepreneurs, les étudiants et les bénévoles, y compris les préposés aux services de soutien à la personne. Cette mesure est similaire aux exigences en matière de politique de vaccination actuellement en vigueur dans les foyers de soins de longue durée. Des politiques de vaccination seront également mises en œuvre dans d’autres milieux à risque élevé où les préposés aux services de soutien à la personne et les travailleurs de soutien direct fournissent des soins, notamment les maisons de retraite agréées, les établissements d’hébergement collectif et les programmes de jour pour adultes ayant une déficience intellectuelle, les centres de traitement pour enfants et autres services pour enfants ayant des besoins spéciaux, ainsi que les établissements résidentiels agréés pour enfants.

« Nous sommes toujours reconnaissants envers les travailleurs de soutien qui, tout au long de la pandémie, ont continué à fournir des services essentiels aux personnes ayant des déficiences développementales et des besoins complexes, a déclaré la Dre Merrilee Fullerton, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. Les préposés aux services de soutien à la personne et les travailleurs de soutien direct de toute la province ont joué un rôle déterminant pour que nos proches reçoivent les soins de qualité dont ils ont besoin, et l’augmentation de salaire temporaire vise à reconnaître et à célébrer leur important travail. »