Deux étudiantes de l’EMNO reçoivent le Prix de leadership étudiant de la CIBC pour les Autochtones

MMélanie-Rose Frappier et Alison Lewis, étudiantes en quatrième année de médecine à l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) sont les toutes premières lauréates du nouveau Prix de leadership étudiant de la CIBC pour les Autochtones. Ce prix récompense des étudiantes et étudiants de l’EMNO qui se disent Autochtones et apportent du leadership et du mentorat exceptionnels à l’École et à la communauté.

« Mélanie-Rose et Alison sont des cheffes de file fantastiques très déterminées à promouvoir l’accès aux soins de santé, la culture autochtone, l’antiracisme, l’équité et l’inclusion, a dit la Dre Sarita Verma, doyenne et PDG de l’EMNO. Ce sont des personnes compatissantes qui ont fait une réelle différence et continueront de le faire quand elles seront médecins dans le Nord de l’Ontario. »

Chaque étudiante recevra le prix prestigieux de 20 000 $ et un budget de 3 750 $ pour le perfectionnement professionnel, en plus de compter sur des ressources en réseau. Elles siègeront au Groupe consultatif autochtone et au Comité de formation en santé des Autochtones de l’EMNO durant la quatrième année de leur programme de médecine. Elles apporteront des perspectives et des mesures à prendre pour aider les futurs étudiantes et étudiants autochtones en santé de l’EMNO et du Nord de l’Ontario.

La responsabilité sociale, une valeur centrale à l’EMNO, est instillée à la population étudiante tout au long de son expérience éducationnelle. Les deux lauréates ont exprimé leur gratitude et affirmé leur engagement à la promouvoir dans les soins.

« Merci pour ce prix. Je suis très honorée, a déclaré Mélanie-Rose Frappier, aussi titulaire d’un baccalauréat en études autochtones. Je me passionne pour la santé et la culture et entends tenir compte de la pensée et de la guérison occidentales et autochtones quand j’exercerai. Je crois vraiment que pour guérir, il faut se concentrer sur tous les aspects de la santé, qu’ils soient physiques, mentaux, affectifs et spirituels. »

« En tant que future médecin de famille autochtone dans le Nord de l’Ontario, j’ai un rôle important à jouer dans le leadership en santé des Autochtones. J’ai l’intention de continuer d’aider la population étudiante autochtone, d’encourager des changements qui réduisent les iniquités en santé, et de promouvoir des environnements culturellement sécuritaires pour tous les patients autochtones, a affirmé Alison Lewis. Merci de m’avoir donné cette possibilité incroyable. »

L’EMNO a reçu un don de la CIBC en mai 2020 pour établir cette nouvelle initiative visant à promouvoir et récompenser le leadership et le mentorat d’étudiantes et étudiants autochtones. Ce prix améliorera également les possibilités d’apprentissage et de réseautage pour les récipiendaires.

Mélanie-Rose Frappier

Étudiante en troisième année de médecine, École de médecine du Nord de l’Ontario (promotion de 2022)

Mélanie-Rose Frappier vient de Sudbury et se dit Métisse et francophone. Elle a obtenu un baccalauréat en études autochtones de l’Université Laurentienne en 2018. À 16 ans, elle a établi son propre organisme sans but lucratif, C’est cool d’être en santé, dont le but est de renseigner les jeunes sur l’importance de l’activité physique, et a élaboré une déclaration axée sur les iniquités éducationnelles que connaissent les jeunes Autochtones. Elle a fondé plusieurs groupes d’intérêt, dont l’Indigenous Cultural Activities Interest Group, le Self-Accountability Group, et copréside l’Anti-Racism Book Club. Mélanie-Rose prévoit d’exercer la médecine familiale dans des communautés autochtones et francophones du Nord de l’Ontario.

Alison Lewis

Étudiante en troisième année de médecine, École de médecine du Nord de l’Ontario (promotion de 2022)

Alison Lewis, étudiante métisse en médecine à l’EMNO, est née à Sioux Lookout et a grandi au Manitoba. Elle possède un baccalauréat en biologie et chimie pour lequel elle a produit une thèse portant sur la chimie organique. Elle a passé sa troisième année à Sioux Lookout où elle a travaillé avec des patients autochtones et dans plusieurs communautés du Nord accessibles par voie aérienne. Alison prévoit d’être médecin de famille dans le Nord de l’Ontario.