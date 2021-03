8 régions passent à de nouveaux niveaux de restriction à compter du lundi 22 mars

Sur les conseils du médecin hygiéniste en chef, le gouvernement de l’Ontario place huit circonscriptions sanitaires d’Ottawa dans de nouveaux paliers du Cadre d’intervention pour la COVID-19 : Garder l’Ontario en sécurité et ouvert. Les décisions ont été prises en consultation avec les médecins hygiénistes locaux et se fondent sur les tendances des indicateurs de la santé publique et sur le contexte et les conditions qui prévalent à l’échelle locale.

« Avec le risque important et croissant que posent les variants de la COVID-19, les prochaines semaines seront critiques dans notre lutte contre la COVID-19, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Grâce aux efforts soutenus de nos travailleurs en santé de la première ligne, nous continuons à accélérer la distribution du vaccin, mais jusqu’à ce que l’ensemble de la population ontarienne puisse être vaccinée, nous ne devons pas baisser notre garde et nous devons continuer à respecter les conseils de santé publique. Cela reste notre meilleur moyen de défense. »

En fonction des données les plus récentes, les huit circonscriptions sanitaires suivantes passeront du palier du cadre d’intervention où elles se trouvent actuellement aux paliers suivants à compter du lundi 22 mars 2021 à 0 h 1 :

Rouge — contrôler

Circonscription sanitaire du comté de Brant

Circonscription sanitaire de Chatham-Kent

Circonscription sanitaire du district de Leeds, Grenville et Lanark

Orange — restreindre

Circonscription sanitaire de Wellington-Dufferin-Guelph

Jaune — protéger

Circonscription sanitaire de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington

Circonscription sanitaire du district de North Bay-Parry Sound

Circonscription sanitaire de Porcupine

Circonscription sanitaire du Timiskaming

En consultation avec les médecins hygiénistes locaux et en fonction des tendances actuelles, qui ont vu une hausse des taux de cas et des taux de positivité aux tests de dépistage au cours de la dernière semaine, la Circonscription sanitaire de la région de Peel et la Circonscription sanitaire de la région de Toronto resteront au palier « gris — confinement » pour le moment. Le gouvernement continuera de travailler avec les médecins hygiénistes locaux afin de déterminer les ajustements ciblés aux mesures de santé publique qui peuvent être apportés pour permettre certaines activités extérieures où le risque de transmission est réduit.

De plus, à compter d’aujourd’hui à 0 h 1, le gouvernement, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, a placé la Circonscription sanitaire d’Ottawa dans le palier « rouge — contrôler » du Cadre d’intervention. La décision a été prise à la demande du médecin hygiéniste local en raison des tendances préoccupantes des indicateurs de la santé publique dans la région.

Afin de favoriser la reprise économique de la province, le gouvernement ajuste prudemment les limites de capacité pour les espaces de restauration et les salles à manger dans les restaurants, les bars et les autres établissements de restauration et débits de boisson, pour les régions dans les paliers « gris — confinement », « rouge — contrôler » et « orange — restreindre » du Cadre d’intervention, à compter du lundi 22 mars 2021 à 0 h 1.

Pour les régions dans les paliers « rouge — contrôler » et « orange — restreindre », les limites de capacité pour les salles à manger intérieures seront ajustées et se fonderont sur un calcul normalisé et adaptable qui rendra un maximum d’environ 50 % de la superficie d’une salle à manger intérieure accessible au public, sous réserve des règles de distanciation physique. L’occupation totale ne peut dépasser 50 clients en zone « rouge — contrôler » et 100 clients en zone « orange — restreindre ».

En outre, alors que les salles à manger intérieures continuent d’être interdites pour les régions situées dans le palier « gris — confinement » du Cadre d’intervention, les espaces de restauration extérieurs seraient autorisés pour les régions situées dans le palier « gris — confinement », à condition de respecter les règles de distanciation physique et un certain nombre d’autres mesures de santé publique et de sécurité sur le lieu de travail.

Veuillez consulter la réglementation pour connaître les détails complets.

Afin d’assurer la sécurité constante des clients et des travailleurs, les mesures de santé publique et de sécurité dans les établissements intérieurs et les espaces extérieurs seraient renforcées dans les paliers « orange — restreindre », « rouge — contrôler » et « gris — confinement » du Cadre d’intervention. Ces mesures comprennent, sans toutefois s’y limiter :

limiter les tables des salles à manger intérieures aux membres d’un même ménage, à l’exception des clients qui vivent seuls et des soignants;

limiter les tables pour les espaces de restauration extérieurs dans le palier « gris — confinement » aux membres d’un même ménage, à l’exception des clients qui vivent seuls et des soignants;

un panneau affiché par l’établissement dans un endroit visible au public qui énonce la capacité maximale (nombre de clients) qu’il a le droit d’accueillir.

« Alors que certaines régions passent à des paliers où les mesures sont moins restrictives et que des ajustements sont faits concernant les capacités pour les salles à diner et les espaces de restauration, tout le monde doit continuer à respecter toutes les mesures de santé publique et de sécurité au travail, a déclaré le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef. Nous sommes entrés dans la troisième vague de la pandémie et le taux des variants préoccupants continue d’augmenter. Il est donc important que les gens restent prudents et vigilants afin de minimiser la transmission de la COVID‑19 et de se protéger eux-mêmes et leurs collectivités. »