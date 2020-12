News from the Park – chance des débutants

La saison de golf est officiellement terminée. Avez-vous déjà remarqué que les vrais golfeurs, en tant que groupe, ont plus de mal à gérer la saison froide que pratiquement tout autre sport sur terre? C’est vrai. Un de mes amis dit qu’une fois que ses enfants seront partis de la maison et qu’il aura un nid vide, il a des plans détaillés sur la façon de convertir son sous-sol en un terrain de golf intérieur avec des verts pour putter, un filet de pratique, un chic trou d’eau et un téléviseur grand écran qui ne montrera que les chaînes de golf. Je pense que lui et moi deviendrons des amis plus proches à l’avenir…

Récemment, mon ami m’a parlé d’un jour où lui et son fils ont emmené sa plus jeune fille jouer au golf pour la première fois. Le père et le fils faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour être encourageants et positifs avec la jeune femme afin qu’elle puisse apprendre à aimer le sport comme eux. Les gars sont passés en premier, tout le temps en parlant de leur chemin à travers le processus de conduite de la balle depuis le tee. Les deux ont fait de très bons coups et se sont complimentés. Ensuite, la fille est montée et ils lui ont donné beaucoup de conseils. Ensuite, leurs mâchoires sont tombées si fort qu’elles ont dû essuyer les taches d’herbe de leur menton. La balle a volé jusqu’au green comme si elle suivait un GPS. Le fils grimaça, regarda son père et dit: « Peut-être que Catherine devrait se mettre au tennis à la place. »

Bien sûr, ils l’ont tous attribué à la chance des débutants. Cela arrive à la plupart d’entre nous à un moment de notre vie lorsque nous essayons de faire quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant. Bien sûr, les gens jurent qu’il n’y a vraiment rien de tel, mais je dis qu’ils se trompent dans une certaine mesure. Je dis dans une certaine mesure car il y a des facteurs scientifiques et psychologiques en jeu qui donnent une certaine validité à la chance du débutant. Sans entrer dans les détails, des facteurs tels que le manque d’expérience ou de connaissances aident les débutants à croire que tout est possible. Faire quelque chose de nouveau leur donne également une dose d’adrénaline et les rend hyper-conscients. Ils écoutent attentivement des experts compétents et expérimentés et essaient de suivre leurs instructions et leurs conseils.

Je soulève la question de la chance des débutants, car il y a un élément de cela dans la façon dont l’Ontario a géré la première vague de COVID-19; pour être plus précis, comment Doug Ford a géré la première vague.

Lorsque la première vague a frappé l’Ontario, nous entrions en territoire inconnu pour nos dirigeants à tous les paliers de gouvernement. Personne n’avait jamais eu à combattre une force aussi monstrueuse. Les dirigeants politiques étaient ceux qui étaient en mesure de prendre des décisions, mais ils ont sagement renvoyé la balle à des experts de la santé publique et médicaux pour obtenir des conseils. Je dois admettre qu’en fin de compte, l’Ontario a réussi dans l’ensemble assez bien à aplanir les taux d’infection de la première vague. L’Ontario a profité de la chance des débutants de Doug Ford pour la même raison que la fille de mon ami a fait au golf. Ford s’est engagé à écouter attentivement et à suivre à la lettre les instructions de ses conseillers médicaux et de santé publique. L’objectif était d’aplatir la courbe. Ford ne s’est pas laissé encombrer par des groupes, des lobbyistes ou des individus qui, naturellement, avaient leurs propres préoccupations et agendas à presser. Une telle influence est normale et attendue.

Maintenant, je suis sûr que je n’ai pas besoin de vous dire ce qui s’est passé au fur et à mesure que le jeu de golf progressait ce jour-là et comment les choses se sont poursuivies dans les jours à venir. Bien sûr, le succès de la fille a connu une tendance à la baisse parce qu’elle a commencé à être affectée par tant d’autres influences et détracteurs autour d’elle. Elle a commencé à suivre les conseils de beaucoup d’autres personnes et elle a également commencé à suivre ses propres inclinations et processus. D’où la fin de la chance des débutants.

L’Ontario se trouve maintenant au milieu d’une deuxième vague qui fait paraître la première vague comme une répétition. J’ai souvent dit qu’un peu de connaissances pouvait être une chose dangereuse. Avec cinq ou six mois « d ‘expérience COVID-19 » à son actif, Ford s’est laissé distraire par une vague de conseils et de demandes émanant de dizaines de groupes et d’individus qui ont chacun leur propre point de vue et leur propre agenda.

Lorsque les taux d’infection ont commencé à doubler et à tripler, Doug Ford et la ministre de la Santé Christine Elliott ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils continuaient de suivre les conseils d’experts médicaux en annulant les mesures de santé publique dans les zones chaudes de la province. Ils ont joué avec la vie des gens et maintenant, les experts prévoient que l’Ontario pourrait frapper 2 000 nouveaux cas par jour le mois prochain.

Le 3 novembre, Ford a assuré aux Ontariens que: « Ce cadre a été élaboré en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, la Table des mesures de santé publique, les médecins hygiénistes locaux et d’autres experts du système de santé. » Le lendemain, il a dit: « Tout le monde a eu son mot à dire. Je pense qu’ils ont fait un très bon travail. » Et le 5, il nous a dit: « Nous avons bien plus de 100 documents qui nous donnent toutes ces informations. Vous savez, ce n’est pas seulement le Dr Williams. »

Le même jour, Christine Elliott a déclaré aux Ontariennes et Ontariens: « Nous prenons les conseils et les recommandations du docteur Williams, du tableau des mesures publiques, il y a un certain nombre d’autres médecins qui alimentent ce tableau qui nous donnent ces conseils. »

Malheureusement, les assurances ci-dessus n’étaient pas vraies. Dans quelle mesure ces déclarations sont-elles crédibles lorsque des centaines de médecins et de responsables de la santé publique ont signé une lettre informant Ford et Elliot que les conseils qu’ils suivaient n’étaient pas basés sur une science réaliste? Le gouvernement Ford a, en fait, détourné ses yeux de la balle (c’est-à-dire aplatir la courbe), en se concentrant sur la satisfaction de ses amis conservateurs et sur réduire les dépenses – l’argent qui a été donné par le gouvernement fédéral pour lutter contre le virus.

Andrea Horwath a publiquement mis en doute la crédibilité des déclarations de Ford et Elliott. « Alors que la province est en crise et que des experts dénoncent la stratégie du chacun pour soi du gouvernement Ford dans la bataille contre la COVID-19, le Dr Williams dit-il à Doug Ford qu’il devrait faire ces choses? Ou est-ce que Doug Ford a décidé de faire ces choses et a ordonné au Dr Williams de les justifier.

Ford adore paraître dur et promettre de verrouiller la province en un clin d’œil si les chiffres franchissent le seuil. Le problème est que Ford ne partagera pas quel est son seuil de verrouillage. Non seulement Ford refuse de révéler le seuil, mais il muselle les experts qui conseillent son gouvernement à ce sujet en leur faisant signer des accords de non-divulgation. Qu’est-il arrivé aux promesses de transparence et de clarté? La seule raison pour laquelle quelqu’un est obligé de signer un accord de non-divulgation est s’il a des informations selon lesquelles quelqu’un a quelque chose de dommageable à cacher.

Contrairement à la première vague, dans cette deuxième vague, Ford cède à la pression politique. Ces dernières semaines, Ford a évolué dans la direction opposée, ouvrant les choses en utilisant une catégorie « zone rouge » qui assouplit les protections de la santé publique par rapport aux restrictions plus strictes de l’étape 2. En assouplissant trop rapidement les restrictions de santé publique, Doug Ford joue avec la vie des gens.

Il peut être bon de faire confiance à la chance des débutants sur les liens ou lors des jeux de cartes. Mais je ne suis pas sûr que les Ontariennes et Ontariens veuillent faire confiance à un gouvernement qui détourne ses yeux de la balle et compte sur la chance des débutants. Nous avons besoin d’un leadership qui fasse preuve de force, de clarté, de transparence, de compassion et de vision.

Comme toujours, n’hésitez pas à contacter mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.