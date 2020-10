L’Ontario élabore un programme des boîtes bleues plus solide et plus efficace

L’Ontario lance la Semaine de réduction des déchets en dévoilant des règlements visant à améliorer le programme des boîtes bleues. Les améliorations consistent à élargir la portée des articles qui peuvent être recyclés et à rendre les fabricants de produits et d’emballages pleinement responsables des déchets qu’ils créent.

« Nous créons un programme des boîtes bleues plus solide et plus efficace qui fonctionne réellement », a déclaré le ministre Yurek. « En exploitant l’innovation et l’ingéniosité de l’industrie et en élargissant les possibilités de recyclage pour les particuliers et les entreprises de toute la province, nous pouvons détourner davantage de déchets de notre environnement et les mettre à profit dans l’économie ».

Le projet de règlement sur les boîtes bleues :

déterminera et élargira la liste des matériaux acceptés dans les boîtes bleues, y compris les gobelets en papier et en plastique, les emballages, les films, les plateaux et les sacs et d’autres articles à usage unique tels que les bâtonnets à mélanger, les pailles, les couverts et les assiettes;

transférera les coûts du programme habituellement imposés aux contribuables municipaux en rendant les fabricants de produits et d’emballages entièrement responsables de ceux-ci, ce qui se traduira par des économies estimées à 135 millions de dollars annuellement pour les municipalités;

élargira les services des boîtes bleues à un plus grand nombre de collectivités, comme les petites collectivités rurales et éloignées, y compris les collectivités de moins de 5 000 personnes;

fixera les objectifs de réacheminement les plus élevés en Amérique du Nord concernant les différentes catégories de déchets que les producteurs devraient recycler, tels que le papier, le verre, les récipients de boissons et les plastiques rigides et souples, encourageant l’innovation comme une meilleure méthode de conception des produits et l’utilisation de nouvelles technologies pour de meilleurs résultats environnementaux.

La province étendra également les services des boîtes bleues à des installations telles que les immeubles d’appartements, les maisons de soins de longue durée, les écoles et les parcs municipaux en 2026 afin d’offrir à la population de l’Ontario plus d’occasions de recycler et de garder leurs collectivités propres.

Le projet de règlement sur les boîtes bleues sera affiché pendant 45 jours en vue d’obtenir les commentaires du public, ce jusqu’au 2 décembre 2020.

Réduire les déchets plastiques et les ordures, et rendre les producteurs responsables de la gestion du cycle de vie complet de leurs produits est un élément clé de l’engagement du Plan environnemental conçu en Ontario à établir un équilibre entre une économie saine et un environnement sain et à garder la province de l’Ontario propre et belle.