L’Ontario célèbre la 30e Journée internationale des personnes âgées et la Journée nationale des aînés

Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité, a émis la déclaration suivante pour célébrer la Journée nationale des aînés et le 30e anniversaire de la Journée internationale des personnes âgées des Nations Unies :

« La Journée internationale des personnes âgées et la Journée nationale des aînés soulignent et célèbrent nos aînés et leurs contributions à nos collectivités, à notre province et à notre pays. Les membres de cette génération plus âgée sont des grands-parents, des parents, des frères et des sœurs, et ont passé des décennies à nous guider, à nous protéger et à se consacrer à améliorer une qualité de vie dont nous jouissons tous.

Au cours de ces journées spéciales, nous célébrons les réalisations des Ontariennes et des Ontariens plus âgés et réaffirmons notre appui aux programmes et initiatives que notre gouvernement fournit pour aider nos aînés. Ce fut une année difficile pour tous, mais en particulier pour les membres de notre génération plus âgés, qui ont dû s’auto-isoler pour éviter de contracter la COVID-19 et rester en sécurité et en santé.

Durant la pandémie, notre gouvernement a agi immédiatement pour protéger nos aînés. Nous le faisons au moyen de différentes initiatives, dont le Programme de subventions aux projets communautaires pour l’inclusion des aînés, le Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés et le programme Trouvez votre chemin, qui fournit des ressources et du soutien pour permettre aux personnes atteintes de démence de vivre en sécurité. Nous agissons également pour protéger les aînés contre les mauvais traitements à leur égard et appuyons la Ligne d’assistance aux personnes âgées.

Alors que nous nous arrêtons un instant pour souligner la Journée nationale des aînés et la Journée internationale des personnes âgées, je vous encourage à prendre le temps de remercier les personnes plus âgées dans votre vie pour leur soutien, leur amitié et la formidable influence positive qu’elles ont eue sur nos vies. »