L’Ontario investit 52,5 millions de dollars pour recruter davantage de travailleurs et travailleuses de la santé, les conserver et les appuyer

Le gouvernement de l’Ontario investit 52,5 millions de dollars pour recruter plus de 3 700 travailleurs et travailleuses de la santé et responsables des soins de première ligne supplémentaires, les conserver et les appuyer. Cette initiative vise à préparer le système de santé provincial à faire face à toute hausse des besoins en santé tout en continuant à offrir en toute sécurité des soins de qualité aux patients et aux résidents du secteur des soins de longue durée. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du plan de préparation sanitaire de la province pour lutter contre la COVID-19 cet automne, intitulé Protéger les Ontariens : Se préparer à de futures vagues de COVID-19.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, pour fournir des détails à ce sujet.

« Ce sont les efforts de nos milliers d’infirmières, d’infirmiers, de préposés et préposées aux services de soutien à la personne et d’autres travailleurs et travailleuses de première ligne qui ont fait toute la différence dans la lutte contre la COVID-19, a déclaré le premier ministre Ford. L’investissement majeur que nous faisons aujourd’hui nous permettra de recruter, de conserver et de déployer rapidement une véritable armée de héros de la santé, de responsables des soins et de professionnels bénévoles pour s’occuper de nos aînés et de nos plus vulnérables tout en veillant à ce que notre système de santé soit prêt à faire face à toute nouvelle flambée ou éclosion. »

« Il est essentiel de conserver notre personnel de la santé de première ligne et d’en augmenter le nombre pour poursuivre la lutte contre la COVID-19, a indiqué la ministre Elliott. Nous prenons des mesures supplémentaires pour nous assurer que nos travailleurs et travailleuses de la santé de première ligne sont soutenus et que notre secteur des soins de santé a les effectifs nécessaires pour fournir en tout temps des soins de qualité. »

Afin d’augmenter et de maintenir les effectifs du secteur de la santé, la province investit 26,3 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les préposés et préposées aux services de soutien à la personne et les aides-soignants. Ces fonds sont répartis comme suit :

14 millions de dollars pour les fonds de formation en services de soutien à la personne afin de poursuivre la formation des préposés et préposées aux services de soutien à la personne dans les secteurs des soins à domicile et en milieu communautaire et des soins de longue durée;

10,3 millions de dollars pour le nouveau Programme d’obligation de service pour les préposés aux services de soutien à la personne, afin de recruter et de conserver des jeunes diplômés dans les secteurs des soins de longue durée et des soins à domicile et en milieu communautaire. Ce programme offrira une incitation financière de 5 000 $ à 2 000 jeunes diplômés et diplômées pour qu’ils s’engagent à travailler pendant six mois dans ces secteurs;

1,3 million de dollars pour former 160 aides-soignants chargés de fournir des services de soutien de base à domicile;

700 000 dollars pour offrir à 220 étudiants et étudiantes ayant une expérience préalable dans le domaine de la santé une formation accélérée aux services de soutien à la personne afin qu’ils puissent fournir des services de ce type en Ontario.

La province investit également 26 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les infirmières et infirmiers. Ces fonds sont répartis comme suit :

18 millions de dollars pour le programme Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers, qui fournit un salaire à plein temps et des avantages sociaux à plus de 600 infirmières et infirmiers, l’accent étant mis sur le recrutement dans des domaines où les besoins sont importants comme les foyers de soins de longue durée et les établissements de soins actifs;

Jusqu’à 8 millions de dollars pour recruter plus de 800 infirmières et infirmiers dans les régions qui enregistrent des besoins en la matière, à l’échelle de la province.

Par ailleurs, le gouvernement soutient les travailleurs de première ligne, les familles et les soignants grâce aux mesures suivantes :

Investissement de 200 000 dollars pour améliorer l’algorithme du Portail de jumelage des ressources humaines dans le domaine de la santé afin que les employeurs puissent trouver plus rapidement les professionnels dont ils ont besoin;

Offre accrue de formation, d’outils et de ressources aux travailleurs et travailleuses de première ligne de tout le secteur des services sociaux;

Mise à jour continue des politiques de visite dans les établissements de soins collectifs, y compris les foyers de soins de longue durée, afin qu’elles favorisent la participation des familles et des soignants dans l’objectif d’améliorer les soins et de lutter contre l’isolement.

Le plan de préparation sanitaire de la province pour lutter contre la COVID-19 cet automne, Protéger les Ontariens : Se préparer à de futures vagues de COVID-19, permettra à l’Ontario de détecter rapidement et de prévenir tout scénario ainsi que d’y réagir afin de protéger les collectivités.

Ce plan prévoit les mesures suivantes :

Recruter de nouveaux professionnels de la santé, les conserver, les former et les appuyer, tout en continuant à impliquer les familles et les soignants dans ce processus;

Mettre en œuvre la plus vaste campagne de vaccination contre la grippe de l’histoire de la province;

Maintenir en place des mesures de santé publique rigoureuses, y compris en continuant à renforcer le dépistage et la gestion des cas et des contacts;

Repérer et gérer rapidement les cas afin de prévenir efficacement les éclosions de COVID-19;

Accélérer les efforts visant à réduire les retards enregistrés dans les services de santé;

Préparer la province à une recrudescence des cas de COVID-19.

L’Ontario a déjà pris des mesures pour préparer son système de santé et soutenir les fournisseurs de soins de première ligne :