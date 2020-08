L’Ontario élargit son réseau de télévision en circuit fermé pour assurer la sécurité des collectivités

Le gouvernement de l’Ontario entend s’associer aux services de police de toute la province pour élargir le réseau ontarien de télévision en circuit fermé (TCF), un outil essentiel dans la lutte contre la violence armée, les bandes criminalisées et d’autres formes de criminalité.

Dans ce but, la province investira 6 millions de dollars sur trois ans au titre de la Subvention ontarienne pour les systèmes de TCF, un nouveau programme conçu pour appuyer davantage les services de police et leurs efforts visant à renforcer la sécurité publique et à amener les criminels à répondre de leurs actes. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de lutte contre les bandes criminalisées, les armes à feu et la violence de l’Ontario.

« À la lumière des actes de violence récemment commis dans notre province, il est essentiel que nous équipions nos services de police des outils et des ressources dont ils ont besoin pour assurer la sécurité publique et permettre à nos entreprises et à nos collectivités de se remettre des effets de la COVID-19 sans craindre le crime, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Cet investissement contribuera à assurer la sécurité dans nos rues, à livrer les criminels violents à la justice et à permettre aux Ontariens et Ontariennes de retrouver une vie normale en toute sécurité. »

À compter d’aujourd’hui, tous les services de police municipaux et des Premières Nations, ainsi que la Police provinciale de l’Ontario, peuvent présenter une demande dans le cadre de la première année du cycle de financement (2020-2021) de la Subvention ontarienne pour les systèmes de TCF.

« Les systèmes de surveillance sont un élément clé du partenariat que nous entretenons avec les services de police dans la lutte contre la violence armée et les bandes criminalisées. Nous sommes convaincus que cet investissement aidera les municipalités à améliorer leur capacité de vidéosurveillance et à intensifier la lutte contre le crime dans nos collectivités, a souligné la solliciteure générale Sylvia Jones. Les criminels trouvent toujours de nouveaux moyens de brouiller les pistes, mais notre gouvernement est résolu à faire en sorte que les municipalités et les services de police disposent des outils et des ressources dont ils ont besoin pour repérer toute activité criminelle et protéger la population ontarienne. »

Ce programme de subvention vient s’ajouter aux quelque 106 millions de dollars que la province, en partenariat avec le gouvernement fédéral, investit dans la lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux bandes criminalisées, dans le cadre de sa Stratégie de lutte contre les bandes criminalisées, les armes à feu et la violence. Il s’ajoute également aux 14 millions de dollars que la province a investis en décembre dernier dans le cadre du volet fonds pour les priorités provinciales du nouveau Programme de subventions pour la sécurité communautaire et les services policiers, dont l’objectif est de réduire la violence liée aux armes à feu et aux bandes criminalisées, la violence sexuelle et le harcèlement, ainsi que la traite des personnes.