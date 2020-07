L’Ontario continue de rouvrir les centres de garde d’enfants de façon progressive et sécuritaire pour aider les parents qui travaillent

Aujourd’hui, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son plan visant à autoriser les centres de garde agréés de l’Ontario à rouvrir à plein régime, à partir du 1er septembre 2020. Cette décision a été prise en consultation avec le médecin-hygiéniste en chef et le Groupe de commandement pour la lutte contre la COVID-19. Les parents pourront ainsi retourner au travail en sachant que leurs enfants se trouvent dans un cadre de soins sûr et bienveillant.

Par ailleurs, les centres pour l’enfant et la famille ON y va seront autorisés à rouvrir et à proposer des programmes en personne. Il en va de même pour les programmes avant et après l’école pour les enfants d’âge scolaire, qui seront autorisés à reprendre leurs activités selon les ratios habituels et en se conformant aux exigences en matière d’effectif maximal des groupes. Tous ces programmes seront assujettis à des protocoles en matière de santé et de sécurité afin de veiller à la sécurité des enfants.

« Notre gouvernement appuie la réouverture progressive et sécuritaire des centres de garde d’enfants afin que les parents puissent retourner au travail en toute confiance, a déclaré Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation. Nous continuerons de veiller à ce que les protocoles rigoureux en matière de santé et de sécurité en place soient respectés, afin de garantir la sécurité de nos plus jeunes apprenantes et apprenants. »

Le ministère de l’Éducation continuera à travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires des services municipaux, les Premières Nations et les exploitants de services de garde d’enfants afin de maximiser la capacité et l’accès des familles au cours des prochaines semaines. Pour ce faire, des directives opérationnelles révisées en matière de santé et de sécurité, des paramètres de financement supplémentaires et des directives sur la notification des placements aux parents seront prévus. Les titulaires de permis continueront d’être tenus de maintenir les ratios et l’effectif des groupes, comme le prévoit la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

Le gouvernement continuera à suivre les conseils du médecin-hygiéniste en chef et du Groupe de commandement pour la lutte contre la COVID-19, afin de garantir que la santé et la sécurité des enfants et du personnel ne soient jamais mises en danger lorsque la capacité des services de garde d’enfants atteindra 100 %. Les modalités de santé et de sécurité améliorées qui ont été mises en place dans le cadre de notre plan de réouverture seront maintenues et seront, dans certains cas, renforcées pour protéger les enfants, le personnel et les familles, notamment les suivantes :

L’ensemble du personnel des centres de garde devra porter un masque en tout temps, à compter du 1 er septembre.

septembre. Les centres de garde d’enfants devront être nettoyés fréquemment.

Les enfants et le personnel devront subir un dépistage avant de pénétrer dans un centre de garde.

Des registres de présence devront être tenus afin de pouvoir effectuer une recherche précise des contacts et d’assurer une coordination avec les autorités de santé publique locales.

Des protocoles de lavage fréquent des mains et d’hygiène des mains appropriée seront mis en place pour les enfants et le personnel.

Des protocoles clairs et stricts de gestion des cas seront adoptés si jamais un membre du personnel ou un enfant tombait malade, ou si les résultats à un test pour la COVID-19 étaient positifs.

« Notre engagement en faveur de la santé et de la sécurité des enfants et du personnel ne faiblira jamais, a également affirmé le ministre Stephen Lecce. Les services de garde d’enfants et les programmes de la petite enfance fonctionneront avec des procédures en matière de santé et de sécurité supplémentaires en place dès la réouverture complète. Sachez que si, à un moment donné, la santé et la sécurité des enfants étaient menacées, nous agirions immédiatement. »

L’Ontario accordera également un financement supplémentaire, avec le soutien du gouvernement fédéral au titre du Cadre de relance sécuritaire, pour aider les exploitants de centres de garde d’enfants et les centres pour l’enfant et la famille ON y va à acheter des fournitures de nettoyage et de l’ÉPI et à satisfaire aux besoins en personnel liés aux nouvelles modalités.