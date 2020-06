EC issues Heat Warning for Chapleau Area

Environment Canada has issued a heat warning for:

Gogama – Foleyet

Chapleau – Missinaibi Lake, and the areas shaded red to the right.

They advise that people in or near this area should be on the lookout for adverse weather conditions and take necessary safety precautions.

Extreme heat is expected for Wednesday through Saturday. A hot airmass is bringing temperatures near or above 30 with overnight lows near 18 degrees Celsius for the next 4 days. A cooler airmass will move in late Saturday evening.

Extreme heat affects everyone. Check on older family, friends and neighbours. Make sure they are cool and drinking water. Never leave people or pets inside a parked vehicle.

—————————-

Une chaleur extrême est prévue de mercredi à samedi. Une masse d’air chaud occasionne des températures de près de ou au-dessus de 30 degrés ainsi que des températures nocturnes minimales près de 18 degrés Celsius pour les 4 prochains jours. Une masse d’air plus frais envahira la région tard samedi soir.

La chaleur extrême affecte tout le monde. Vérifiez l’état des personnes âgées de votre famille, vos amis et voisins. Assurez-vous qu’ils sont au frais et boivent de l’eau. Ne laissez jamais des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné.