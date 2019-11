Chronique de Queen’s Park – établissements de soins de longue durée

Appelez-moi un rêveur ou un idéaliste, si vous voulez. J’ai certainement été appelé bien pire. Je suis fier de porter un tel surnom, car je vis ici au Canada. Je sais que je ne suis pas seul. En fait, je pense que l’un de nos plus grands atouts, en tant que Canadiens, est de croire qu’il faut faire ce qui est juste et qu’il est possible de faire mieux dans le futur si nous travaillons ensemble.

Les dernières paroles de Jack Layton dans sa dernière lettre aux Canadiens ont incité beaucoup de personnes à croire et à vivre leur vie selon ses conseils. « Mes amis, l’amour est cent fois meilleur que la haine. L’espoir est meilleur que la peur. L’optimisme est meilleur que le désespoir. Alors aimons, gardons espoir et restons optimistes. Et nous changerons le monde. »

Jack est peut-être parti, mais il nous a laissé un très bon conseil. Si je peux me permettre, je pense que son influence a peut-être joué un rôle dans la décision globale des Canadiens de se détourner de la voie populiste lors de la récente élection fédérale.

La plus grande responsabilité d’une personne est de se respecter et de prendre soin les uns des autres. Et pour ceux qui sont élus à des postes de pouvoir, ce devoir s’accompagne d’une responsabilité encore plus grande de veiller aux besoins et au bien-être de ceux que nous représentons. Et en toute honnêteté, je ne pense pas que le gouvernement de l’Ontario témoigne du respect et de l’attention que méritent les Ontariens et les Ontariennes.

Je soulève cette question ici parce que récemment, des nouvelles très inquiétantes ont été révélées à l’Assemblée législative de l’Ontario. Tous les Canadiens savent que nous devons tous nous préparer à relever le défi d’une population âgée en pleine expansion qui commence à avoir besoin d’un accès aux soins de longue durée. Le rapport de l’Office ontarien de responsabilisation financière (FAO) indique que le système de soins de longue durée de l’Ontario sera sous plus grande pression en raison des baby-boomers au cours des deux prochaines décennies. Cela nécessitera 55 000 lits supplémentaires dans les maisons de soins infirmiers d’ici 2034 – uniquement pour maintenir la liste d’attente au niveau actuel.

Mes collègues et moi signalons que nos bureaux sont constamment à l’écoute des personnes âgées ou de leurs familles qui cherchent désespérément un accès indispensable aux établissements de soins de longue durée, mais il n’y en a pas. Pire encore, les listes d’attente pour entrer dans de tels endroits semblent être interminables. Trop souvent, sans autre alternative possible, nos aînés sont obligés de se rendre dans les hôpitaux locaux, occupant ainsi des places réellement nécessaires pour les patients malades. Cela signifie que les patients des services d’urgence sont relégués au second plan pour recevoir un traitement dans les couloirs et autres espaces non conventionnels. Des lieux qui n’offrent ni confort, ni intimité ni dignité. C’est une réalité tragique et inacceptable.

En Ontario, environ 1 000 patients sont soignés chaque jour dans les couloirs des hôpitaux, un nombre qui devrait augmenter avec l’arrivée de la saison de la grippe. La saison dernière, il y a eu 5 450 hospitalisations liées à la grippe en Ontario et 275 décès.

Andrea Horwath a cité à l’Assemblée législative des rapports du ministère de la Santé qui déclaraient qu’à l’heure actuelle en Ontario, 35 000 personnes âgées étaient sur des listes d’attente pour avoir accès à des soins de longue durée. La ministre des Soins de longue durée, Marrilee Fullerton, a promis aux Ontariens que les conservateurs ouvriraient 15 000 nouveaux lits au cours des cinq prochaines années. À première vue, cela peut sembler bon. Cependant, même si la liste d’attente restait de 35 000 personnes encore pendant cinq ans, 15 000 nouveaux lits ne pourraient accueillir même la moitié de la liste existante! Et comme l’a dit la FAO, l’Ontario aura besoin de 55 000 nouveaux lits d’ici 2034.

Les néo-démocrates ont rassemblé des preuves indiquant que, depuis l’entrée en fonction de Doug Ford, seulement 21 lits en maison de retraite ont été créés. Pas 210 lits. Pas 2100 lits. Seulement 21 nouveaux lits. Et pour aggraver les choses, nous avons maintenant appris qu’il faut 36 mois, de l’approbation à la fin de la construction, pour qu’un nombre approuvé de lits soit réellement disponible. Ceci est inacceptable.

Soyons clairs: ce n’était pas mieux sous les libéraux au cours de laquelle un maigre 611 nouveaux lits en maison de retraite ont été ouverts de 2011 à 2018.

Et maintenant, comme si ce n’était suffisant, les néo-démocrates ont appris d’une nouvelle demande d’accès à l’information (FOI) que les nouvelles allocations de lits annoncées récemment par le gouvernement Ford avaient déjà été annoncées par le gouvernement précédent. Le document FOI indique que l’annonce de 6 000 nouveaux lits de soins de longue durée faite par les conservateurs le 3 octobre 2018 n’a pas produit de nouvelles allocations depuis l’annonce des 5 000 nouveaux lits de soins de longue durée par les libéraux.

En prétendant d’attribuer des lits déjà attribués, Ford ignore délibérément une crise. Andrea a déclaré: « Il est honteux pour les conservateurs d’essayer de battre le record épouvantable des libéraux tout en faisant passer les soins de longue durée de l’Ontario de pire en pire. Les personnes âgées ne peuvent pas dormir dans des lits ré-annoncés qui n’existent pas. »

Au cours de mes années en tant que député d’Algoma-Manitoulin, j’ai vu d’innombrables exemples de la façon dont les gens de cette région s’unissent pour ce qui compte vraiment. Les gens ici savent que notre priorité numéro un dans la vie est de se respecter et de s’occuper les uns des autres, pour le meilleur et pour le pire. Je crois sincèrement que les représentants du gouvernement sont élus pour veiller à ce que cela se produise à tous les niveaux.

Notre province devrait investir davantage dans les soins de longue durée, et non pas faire des manœuvres loufoques, comme prendre le crédit du travail d’un autre gouvernement, mais simplement pour donner l’illusion que les dirigeants réalisent des progrès alors qu’il n’y a pas réellement de progrès ou d’action. Les personnes qui ont construit notre province – nos parents, nos amis, nos collègues, nos voisins et même nous-mêmes un jour – méritent de vieillir avec dignité.

Comme toujours, n’hésitez pas à contacter mon bureau à propos de cette chronique ou de toute autre affaire provinciale. Vous pouvez joindre mon bureau de circonscription par courriel à [email protected] ou par téléphone au 705-461-9710 ou sans frais au 1-800-831-1899.