Supérieur Est SADC célèbre plus de 30 millions de dollars de prêts

La Société d’aide au développement des collectivités de Supérieur Est (SADCSE) est un organisme à but non lucratif qui offre des services en développement économique aux petites entreprises et à la communauté régionale dans la région Supérieur Est. Elle est dirigée par un conseil d’administration bénévole composé de personnes résidant dans toute la région de Supérieur Est. La SADCSE offre du financement aux petites entreprises locales existantes et aux personnes souhaitant créer ou acquérir une entreprise dans la région.

Des prêts allant jusqu’à 750 000 $ sont disponibles, et plusieurs produits de prêt spéciaux sont proposés.

Pour l’année 2025, Supérieur Est SADCSE a approuvé un montant total de 2 002 333 $ en prêts locaux et régionaux. Ces prêts ont eu un impact sur 46 emplois dans la région. Un montant total de 926 201 $ a également été mobilisé auprès d’autres sources. Supérieur Est est en activité depuis plus de 36 ans et, depuis sa création, a distribué 741 prêts dans la région pour un montant total de 31 279 066$. Ces prêts ont permis de créer ou de maintenir 3 077 emplois. Les fonds à effet de levier au fil des ans totalisent 28 312 355$.

Les Fonds de développement communautaire offrent jusqu’à 2 000 $ aux organismes locaux à but non lucratif pour les aider dans leurs projets de développement économique communautaire. Ces fonds sont limités. Au cours de l’année 2025, le conseil a approuvé 23 832 $ en fonds de développement communautaire, ce qui a également mobilisé $592 110 $ en fonds provenant d’autres sources. Veuillez contacter Heidi Trudeau pour plus d’informations à [email protected]

Supérieur Est SADCSE inaugure le Programme pilote d’immigration communautaire francophone (PPICF), qui offre la résidence permanente (RP) aux travailleurs qualifiés qui souhaitent travailler et s’installer dans la région. Supérieur Est est à la recherche des employeurs de la région intéressés à obtenir une désignation dans le cadre de ce programme. Pour plus d’informations sur le programme et pour vous renseigner sur la possibilité de devenir un employeur désigné, veuillez contacter Stephen Dufour pour plus d’informations à [email protected]

Si vous souhaitez faire demande pour l’un de ces prêts, veuillez communiquer avec Tracy Amos à [email protected] ou Cathy Ward à [email protected]. Toutes les demandes de prêts sont disponibles dans les deux langues officielles sur l’internet à l’adresse suivante: www.superioreastcfdca. Vous pouvez aussi passer au bureau situé au 14, rue Ganley à Wawa. Pour toute question d’ordre général, veuillez contacter Margaret Davidson à [email protected]

ou composer le (705) 856-1105 ou le numéro sans frais 1-800-387-5776, poste 221.

La Société d’aide au développement des collectivités de Supérieur Est est appuyée par FedNor.