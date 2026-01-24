Breaking News

Weekend Hockey, Saturday 24th

Saturday, January 24th

U7
9:30 – Wawa Travellers vs Chapleau Huskies

11:20 – Wawa Travellers vs Chapleau Huskies

 

U9

10:10 – Wawa Travellers vs Chapleau Huskies

12:00 – Wawa Travellers vs Chapleau Huskies

 

U15 Female

13:00 –  Wawa Mustangs vs SFHA Wham Warriors

17:00 –  Wawa Mustangs vs SFHA Wham Warriors

 

Sunday, January 25th

U15 Female

11:00 –  Wawa Mustangs vs SFHA Wham Warriors

 

 

 

Brenda Stockton
Latest posts by Brenda Stockton (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*