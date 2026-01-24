Saturday, January 24th
U7
9:30 – Wawa Travellers vs Chapleau Huskies
11:20 – Wawa Travellers vs Chapleau Huskies
U9
10:10 – Wawa Travellers vs Chapleau Huskies
12:00 – Wawa Travellers vs Chapleau Huskies
U15 Female
13:00 – Wawa Mustangs vs SFHA Wham Warriors
17:00 – Wawa Mustangs vs SFHA Wham Warriors
Sunday, January 25th
U15 Female
11:00 – Wawa Mustangs vs SFHA Wham Warriors
Latest posts by Brenda Stockton (see all)
- Weekend Hockey, Saturday 24th - January 24, 2026
- Saturday Morning News – January 24th - January 24, 2026
- Hwy 17 (Wawa to Batchawana) OPEN – Jan 23 at 11:29 - January 23, 2026