Ensemble, faisons peur à la faim

Northern Lights Ford organise à nouveau sa campagne annuelle « Ensemble, effaçons la faim ». Cette collecte de nourriture vise à soutenir la banque alimentaire communautaire de Wawa en collectant des denrées non périssables pendant le mois d’octobre.

L’année dernière, la campagne a atteint son objectif de remplir trois (3) camions F-150 de denrées non périssables ET un chèque de 2010,25 $ a également été remis aux bénévoles.

Voyons combien de camions nous pouvons remplir cette année !

Si vous apportez votre don au concessionnaire Northern Lights, vous pourrez inscrire son nom dans un tirage hebdomadaire pour une carte-cadeau de 25 $ !

La campagne « Scare Hunger » sera présente au John’s Independent le samedi 18 octobre et le samedi 25 octobre de 10h00 à 13h00 pour accepter les dons.