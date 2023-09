Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et Journée du chandail orange

Aujourd’hui, le premier ministre Doug Ford et Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones, ont publié la déclaration suivante dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et de la Journée du chandail orange :

« Le 30 septembre, la population de l’Ontario et de l’ensemble du Canada commémore pour la troisième année consécutive la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation afin de rendre hommage aux survivants des pensionnats autochtones, ainsi qu’à ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. Il s’agit là d’une occasion pour tous et toutes de prendre le temps de réfléchir à cette période sombre et bouleversante de l’histoire de notre pays et à reconnaître les préjudices intergénérationnels qu’elle a causés.

Le 30 septembre marque également la Journée du chandail orange, grâce au courage de Phyllis Jack Webstad, une survivante de la Première Nation Stswecem’c Xgat’tem qui a fréquenté le pensionnat de la Mission St. Joseph en Colombie-Britannique. Le premier jour d’école, Phyllis portait fièrement un chandail orange que lui avait donné sa grand-mère. À son arrivée, le personnel de l’école lui a immédiatement retiré le chandail, marquant ainsi le début de la longue et traumatisante séparation de Phyllis d’avec sa famille et sa communauté, ainsi qu’avec sa culture et sa langue.

Aujourd’hui, l’Ontario illuminera en orange un certain nombre de bâtiments gouvernementaux, et des gens de partout au pays porteront des vêtements orange pour honorer la mémoire de plus de 150 000 enfants autochtones placés de force dans des pensionnats.

Dans un esprit de réconciliation, les Ontariennes et les Ontariens sont encouragés à se renseigner sur le préjudice que les pensionnats ont causé aux communautés autochtones, et à y réfléchir, non seulement aujourd’hui, mais également toute l’année. »