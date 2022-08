BOURGOUIN, Mme. Monique

Le 29 juillet 2022, à l’âge de 89 ans, Mme Monique Bourgouin (née Pharand) fut accueillie au ciel par son mari bien-aimé Mario. Elle était une maman adorée de ses 6 enfants; Denise (Gabriel) de Macamic, Dominique (Norman) de Nakina, Nicole (Mario) de Val-Caron, Pierre (Danielle) de La Tuque, Louise (Hermyle ) de Dubreuilville et Guy (Manon) de Kapuskasing. Elle était très fière de ses petits-enfants; Melissa, Monique, Heidi, Isabel, Mathieu, Émanuel, Cody-Lee, Travis, feue Marie-Pierre, Joanie, Anabel, Zayn, Jérémy, ainsi que de ses arrières petits-enfants; Emilyn, Lilianne, Gabrielle, Élise, Tom, Mélody, Nélida, Adèle, Jemma, Liam, Maëllie, Mila-Jane, Jake, Florance, Audrey, Tobias, Benjamin, Béatrice et un nouveau bébé à naître en février.

Précédée dans la mort par ses parents George-Albert Pharand et Marie-Anne Watier ainsi que sa sœur Georgette et ses frères Gilles, Jacques et André, Monique laisse dans le deuil plusieurs membres de sa fratrie; Charles, Suzanne, Paul, Denyse, Pierre, Jean-Guy et Louise.

Se souviendront d’elle avec affection ceux et celles qui ont eu l’honneur de croiser son chemin. Monique était une femme forte, débrouillarde et dévouée à sa famille et au Seigneur. Elle aimait son prochain et était toujours à la défense des autres.

La famille désire remercier sincèrement le personnel du Lady Dunn Health Centre LTC pour leur dévouement et les bons soins prodigués au cours de ses dernières heures.

Les amis pourront visiter l’église Ste-Cécile, Dubreuilville, jeudi soir de 19 h à 21 h. Une messe de funérailles aura lieu le vendredi 5 août 2022 sous la présidence du révérend Michael Asorgoe. L’inhumation se fera au cimetière de Ste-Cécile.

En guise de sympathie, des dons en sa mémoire auprès de la Fondation du Cœur et AVC ainsi qu’à l’église Ste-Cécile de Dubreuilville seraient grandement appréciés.

(Arrangements funéraires confiés à la firme Kerry Funeral Home, Wawa, 1-800-439-4937). www.kerryfuneralhome.ca

On July 29, 2022, at the age of 89, Mrs. Monique Bourgouin (née Pharand) was welcomed into heaven by her beloved husband Mario. She was an adored mother of her 6 children; Denise (Gabriel) of Macamic, Dominique (Norman) of Nakina, Nicole (Mario) of Val-Caron, Pierre (Danielle) of La Tuque, Louise (Hermyle ) of Dubreuilville and Guy (Manon) of Kapuskasing. She was very proud of her grandchildren; Melissa, Monique, Heidi, Isabel, Mathieu, Émanuel, Cody-Lee, Travis, the late Marie-Pierre, Joanie, Anabel, Zayn, Jérémy, as well as her great grandchildren; Emilyn, Lilianne, Gabrielle, Élise, Tom, Mélody, Nélida, Adèle, Jemma, Liam, Maëllie, Mila-Jane, Jake, Florance, Audrey, Tobias, Benjamin, Béatrice and a new baby due in February.

Preceded in death by her parents George-Albert Pharand and Marie-Anne Watier as well as her sister Georgette and her brothers Gilles, Jacques and André, Monique leaves behind many siblings; Charles, Suzanne, Paul, Denyse, Pierre, Jean-Guy and Louise.

She will be remembered with affection by those who had the honour of crossing her path. Monique was a strong woman, resourceful and devoted to her family and the Lord. She loved her fellow man and was always an advocate for others.

The family would like to sincerely thank the staff of Lady Dunn Health Centre LTC for their dedication and good care during her final hours.

Friends may visit at St. Cecilia’s Church, Dubreuilville, Thursday evening from 7 to 9 pm. A funeral Mass will be held on Friday, August 5, 2022 with Reverend Michael Asorgoe officiating. Interment will be in St. Cecilia’s Cemetery.

As a gesture of sympathy, donations in her memory to the Heart and Stroke Foundation and to Ste-Cécile Church in Dubreuilville would be greatly appreciated.

(Arrangements entrusted to Kerry Funeral Home, Wawa, 705-856-7340). www.kerryfuneralhome.ca