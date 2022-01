Déclaration du premier ministre à l’occasion du Nouvel An

Le 31 décembre 2021

Ottawa (Ontario)

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion du Nouvel An :

« Bonne année à tous!

« Après une deuxième année marquée par la pandémie de COVID-19, nous aurons l’occasion ce soir de faire une pause et de réfléchir aux réussites et aux défis que notre pays a connus au cours des 12 derniers mois, et d’envisager l’avenir avec un regain d’espoir et de détermination.

« En 2021, la pandémie a continué d’avoir des répercussions importantes sur nos vies. Nous avons tous dû faire des sacrifices pour nous protéger les uns les autres. Nous avons perdu des proches et des membres de nos communautés, et beaucoup de gens partout au pays ont perdu leur maison ou leurs moyens de subsistance en raison des conditions météorologiques extrêmes. Nous avons également été confrontés à l’héritage des torts historiques du Canada après la découverte de tombes et de lieux de sépulture anonymes près d’anciens pensionnats. Cependant, au cours des 12 derniers mois, nous avons également vu les Canadiens unir leurs efforts, s’adapter aux nouvelles réalités et contribuer à bâtir un avenir meilleur – avec gentillesse, résilience et acharnement.

« Alors que les gens ont commencé à se saluer avec les coudes plutôt qu’avec une poignée de main et qu’ils ont continué à porter le masque, nous avons retroussé nos manches pour nous faire vacciner afin de pouvoir un jour reprendre nos activités préférées. Face à la menace que posent les nouveaux variants, la vaccination demeure notre meilleur moyen de défense contre la COVID-19, et nous devrons continuer à travailler ensemble en 2022 si nous voulons en finir avec cette pandémie.

« De l’automne 2020 à l’automne 2021, plus d’un million de Canadiens sont retournés au travail et, le mois dernier, le taux de chômage était à son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie. À l’aube de la nouvelle année, le gouvernement reste déterminé à accorder la priorité aux Canadiens et à investir dans leur avenir, notamment en leur fournissant le soutien dont ils ont besoin pour traverser cette crise. En 2022, nous continuerons de prendre des mesures concrètes pour créer des emplois, redonner aux gens les moyens de devenir propriétaires et rendre la vie plus abordable pour la classe moyenne et les personnes qui travaillent fort pour en faire partie. Nous veillerons à offrir aux familles des services de garde à 10 dollars par jour en moyenne, et nous adopterons une approche pancanadienne pour bâtir un système de soins de santé plus résilient, améliorer les soins de longue durée et faciliter l’accès aux services de santé mentale. Il reste beaucoup de travail à faire, mais nous saurons relever ce défi et nous continuerons à aller de l’avant.

« Les vagues de chaleur sans précédent, les incendies de forêt et les inondations qui ont touché tant de Canadiens au cours de la dernière année nous rappellent durement que les changements climatiques sont bel et bien réels et que nous devons nous y attaquer de front. Au cours de la prochaine année, nous agirons plus rapidement que jamais pour lutter contre la crise climatique, favoriser la création d’emplois et la croissance économique et bâtir un avenir plus propre.

« Cette année a été particulièrement difficile pour les peuples autochtones du Canada. Des blessures profondes ont été rouvertes lorsque nous avons été confrontés aux dures vérités de notre passé et à son héritage tragique. Nous devons continuer de mettre au jour ces vérités, de soutenir le processus de guérison qui mènera à la réconciliation et de travailler ensemble pour éliminer les injustices subies par de nombreux peuples autochtones. En 2022, le gouvernement du Canada poursuivra ses efforts en vue de remédier aux séquelles des pensionnats et de la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, tout en continuant de donner suite aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et de mettre en œuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous accélérerons notre travail visant à combler les lacunes auxquelles beaucoup trop de membres des Premières Nations, d’Inuits et de Métis sont encore confrontés aujourd’hui. Nous devons nous assurer de poursuivre ce travail en collaboration avec les peuples autochtones afin qu’ils puissent se sentir respectés et en sécurité et avoir une chance juste et équitable de réussir.

« Je sais que la force, la détermination et la compassion incroyables dont nous avons été témoins dans nos communautés au cours de la dernière année continueront de nous inspirer et de nous guider dans la nouvelle année. Ce soir, à l’approche de minuit, célébrons tout ce qui nous unit et engageons-nous de nouveau à veiller les uns sur les autres. En nous appuyant sur les dures leçons que nous avons apprises au cours des deux dernières années, nous terminerons la lutte contre cette pandémie et rebâtirons un Canada plus fort, plus juste et plus équitable. Au nom de notre famille, Sophie et moi vous souhaitons une merveilleuse soirée et une très bonne année. »