Mesures à prendre immédiatement pour arrêter la hausse soudaine des cas de COVID-19 dans les collectivités d’Algoma

Santé publique Algoma alerte toutes les collectivités et les résidents d’Algoma d’un risque accru de COVID-19 en raison de la transmission communautaire du virus.

Tous les résidents et les milieux de travail devraient immédiatement appliquer les mesures suivantes afin de se protéger soi-même et de protéger les autres membres de la communauté.

Mesures visant à vous protéger, à protéger votre ménage et à protéger votre lieu de travail.

1. Toute personne qui se sent malade, même si elle n’a que de légers symptômes, doit rester chez elle et s’isoler des autres, qu’elle ait reçu ou non le vaccin contre la COVID-19.

Faites votre auto-évaluation tous les jours avant de vous rendre au travail ou à l’école.

Passez un Test de dépistage en cas de symptômes de COVID-19, et isolez-vous à la maison jusqu’à ce que les résultats du test soient connus.

Les membres d’un ménage qui ne sont pas pleinement vaccinés doivent rester à la maison jusqu’à ce que la personne symptomatique connaisse les résultats de son test.

S’isoler signifie que vous devez rester à la maison et ne pas vous rendre au travail ou à l’école. De plus, cela veut dire aucun rassemblement, aucune visite ou aucun visiteur ou rendez-vous amical pendant que vous vous isolez.

2. Réduisez le nombre d’activités non nécessaires durant lesquelles vous pourriez avoir des contacts rapprochés, face à face et sans protection, avec des personnes qui ne vivent pas avec vous. Agissez ainsi même si vous êtes complètement vacciné, et surtout si vous avez des états de santé qui vous rendent vulnérables ou si vous n’êtes pas complètement immunisé.

Le fait de passer du temps en plein air avec d’autres personnes à visage découvert est une activité à plus grand risque, notamment lorsque certaines de ces personnes ne sont pas complètement immunisées. Parmi ce type d’activités, mentionnons les rendez-vous amicaux, le partage d’un repas, certains sports de groupe et certaines activités récréatives. Réduisez vos risques maintenant en ne participant qu’à des activités très importantes et essentielles. Faites ces activités moins souvent, avec moins de gens, durant des périodes plus courtes, et en plein air si cela est possible.

Pour éviter une exposition involontaire au virus lorsque vous sortez de la maison, portez le couvre-visage et pratiquez la distanciation physique aussi souvent que possible. Cette mesure est particulièrement importante dans le milieu de travail et à l’école puisqu’elle aide à prévenir des éclosions dans ces lieux névralgiques.

Les professionnels de la santé et les autres travailleurs qui fournissent des services à une distance de moins de 2 mètres d’un client sans couvre-visage (par exemple, les serveurs d’aliments, les travailleurs d’un établissement de services personnels comme les salons de coiffure et de soins des ongles) devraient porter de l’équipement de protection personnelle qui protège les yeux, le nez et la bouche.



Suspendez ou reportez les rassemblements non essentiels jusqu’à ce qu’observe une diminution de la transmission communautaire.

À ne pas oublier : une personne infectée peut répandre le virus 48 heures avant même de se savoir malade. Bien que les personnes complètement immunisées courent moins de risque de maladie grave, elles peuvent néanmoins contracter le virus et le transmettre à d’autres.



Si vous n’êtes pas complètement vacciné, évitez les déplacements non essentiels. Si vous l’êtes et que vous devez voyager, stay-informed au sujet des exigences sanitaires en vigueur et prenez des mesures préventives pour réduire vos risques d’infection (take preventive measures to lower your risk).

3. Faites-vous vacciner contre la COVID-19

Consultez la page how to get the COVID-19 vaccine in Algoma. Si vous désirez être complètement vacciné en prévision de la période des Fêtes, obtenez votre première dose dès maintenant.

Chaque personne âgée de 12 ans ou plus en 2021 est admissible à l’immunisation complète contre la COVID-19. Plusieurs groupes de citoyens sont déjà admissibles à une troisième dose (dose de rappel) d’un vaccin contre la COVID-19, notamment les personnes de 70 ans ou plus, le personnel en soins de santé et les autochtones. Suivez de près le dossier des Vaccins contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans, qui font actuellement l’objet d’une évaluation de part de Santé Canada en vue de leur approbation.



Protégez votre lieu de travail en mettant en place une politique de vaccination. Apprenez-en davantage en consultant la page de Santé publique Algoma, COVID-19 vaccine policy toolkit for workplaces.

Si vous avez des questions ou désirez vous entretenir avec quelqu’un au sujet du vaccin contre la COVID-19, accédez aux ressources gratuites suivantes :

Centre provincial d’information sur les vaccins – 1-833-943-3900 Sick Kids COVID-19 Consult Service : Service de consultation gratuite à la disposition des enfants et des parents (tuteurs) permettant de répondre à vos questions sur votre situation particulière et les vaccins contre la COVID-19. Prenez rendez-vous en ligne ou par téléphone. VaxFacts : Consultations gratuites avec un médecin qui répondra à vos questions au sujet des vaccins contre la COVID-19. À l’usage de tous les résidents de l’Ontario. Santé Canada



« Cette hausse soudaine des cas de transmission de la COVID-19 est la plus importante jamais observée dans le district d’Algoma, et elle continue sa montée » , a déclaré la Dre Jennifer Loo, médecin-hygiéniste. « La période des Fêtes n’est qu’à six semaines devant nous et il est temps de réduire maintenant les risques et les expositions inutiles afin d’enrayer la transmission effrénée du virus et éviter l’imposition de nouvelles restrictions ». Au cours des jours et des semaines à venir, Santé publique Algoma surveillera de près l’évolution de la COVID-19 dans les différentes collectivités de la région et déterminera si d’autres mesures sont nécessaires localement pour faire échec à la transmission du virus.

Augmentation de la transmission communautaire dans Algoma

L’activité du virus de la COVID-19 dans la région d’Algoma est à la hausse et elle est actuellement la plus intense jamais observée depuis le début de la pandémie. En date du 11 novembre, Algoma comptait 90 cas actifs, dont 5 cas d’hospitalisation. Durant la période de 7 jours entre le 5 et le 11 novembre, les taux de nouveaux de COVID-19 étaient de 64.5 par 100 000 habitants et en hausse constante avec un pourcentage de positivité le plus récent de 2,0 %. Le pourcentage de positivités au début d’octobre se situait à 2.0 %. Aux fins de comparaison, le taux d’incidence sur 7 jours était de moins de 5 cas par 100 000 habitants au début d’octobre, et le pourcentage de positivité était moins de 0,5 %.

Toutes les communautés du district d’Algoma sont à risque d’infection parce que les gens continuent de se déplacer librement sur tout le territoire. Au cours des 14 derniers jours, la COVID-19 a été confirmée chez les résidents d’Algoma Nord, de Sault-Ste-Marie et des environs, et d’Algoma Centre et Est. Les taux de nouveaux cas ont été les plus élevés dans Sault-Ste-Marie et les environs.

Les résidents d’Algoma de tous les groupes d’âge ont subi des taux d’infection plus élevés, notamment chez les enfants et les jeunes adultes. Durant une période récente de 7 jours (5-11 novembre), 35,5 % des cas concernaient des personnes âgées de 40 à 59 ans; 30,3 % des cas concernaient des personnes âgées de 20 à 39 ans; 17,1 % étaient des jeunes de 0 à 19 ans; 15,8 % avaient entre 60 et 79 ans; et 1,3 % avaient 80 ans ou plus.

Les personnes non pleinement vaccinées font face à un plus grand risque d’infection à la COVID-19. Depuis le commencement de la quatrième vague dans notre région, à la mi-juillet, 66 % des cas n’étaient pas complètement immunisés.