L’Ontario souligne la Journée du chandail orange et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Aujourd’hui, le premier ministre Doug Ford et le ministre des Affaires autochtones, Greg Rickford, ont émis la déclaration suivante pour souligner la Journée du chandail orange et l’inauguration de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation :

« Aujourd’hui, des personnes de partout en Ontario et au Canada porteront des chandails orange pour rendre hommage aux nombreux enfants autochtones qui ont été enlevés à leur famille et à leur communauté et contraints de fréquenter des pensionnats.

Si nous célébrons aujourd’hui la Journée des chandails orange, c’est grâce à Phyllis (Jack) Webstad de la Première Nation de Stswecem’c Xgat’tem, qui a courageusement partagé son expérience au pensionnat de la Mission Saint-Joseph en Colombie-Britannique en 1973. Lors de son premier jour d’école, Phyllis portait fièrement un chandail orange qui lui avait été offert par sa grand-mère. À son arrivée à l’école, on le lui a immédiatement retiré. Cet événement marqua le début de la longue séparation de Phyllis avec sa famille et sa communauté, ainsi qu’avec sa culture et sa langue.

Malheureusement, l’histoire de Phyllis n’est que l’une des dizaines de milliers d’histoires de survivants des pensionnats autochtones. Aujourd’hui, alors que nous leur rendons hommage, nous avons un devoir de mémoire envers les nombreux enfants autochtones qui ne sont jamais retournés à la maison. Les découvertes récentes de restes humains sur les sites d’anciens pensionnats dans l’Ouest du Canada ont mis en évidence la nécessité pour l’ensemble des Ontariens et des Ontariennes d’en apprendre davantage sur ces douloureuses vérités et les préjudices permanents engendrés par le système de pensionnats.

Cette année, le 30 septembre marque l’inauguration de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Il est essentiel pour nous de commémorer la perte des générations qui nous ont quittés et de reconnaître le traumatisme profond vécu par les survivants des pensionnats autochtones, leurs familles et leurs communautés.

Pour marquer la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et la Journée du chandail orange, le gouvernement de l’Ontario se joint à d’autres gouvernements du Canada pour éclairer en orange plusieurs bâtiments dans les villes de leur province, ainsi que les chutes du Niagara. Les gouvernements ont accepté de poser ce geste à la demande du Centre national pour la vérité et la réconciliation afin de rendre hommage aux enfants qui ne sont jamais retournés à la maison, aux survivants et à leurs familles.

Les autochtones ont subi la dure réalité des pensionnats et en ont ressenti les répercussions pendant des générations. Il est grand temps que la population ontarienne reconnaisse cette tache sombre sur notre histoire et passe aux actes. Nous encourageons chacun d’entre vous à participer aux événements dans votre collectivité, en personne ou en ligne, et à vous familiariser davantage avec les répercussions des pensionnats. Cette journée est une occasion de réfléchir, de renforcer nos relations avec les autochtones et de jouer un rôle actif dans le processus de guérison et de réconciliation.

Ce long et difficile parcours ne peut se faire en un jour. Nous devons nous engager à l’entreprendre — ensemble —, chaque jour. »

Ressources supplémentaires