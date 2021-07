News from the Park – Prenez soin de vos aînés, Michael

« Prenez soin de vos aînés, Michael ».

Cette phrase était une partie importante de mes valeurs familiales. Une que je suis fier de continuer à pratiquer tous les jours. Il est bien connu qu’à travers le monde, de nombreuses sociétés, nations et cultures ont des points de vue différents sur les valeurs générationnelles et l’interaction avec la société. Par exemple, la loi confucéenne chinoise promeut un grand respect de la famille avec un accent particulier sur les citoyens plus âgés. La même chose peut être dite pour d’autres cultures et certaines d’origine latine. Ici, en Amérique du Nord, j’admire depuis longtemps l’accent mis par les peuples autochtones sur l’honneur et le respect de leurs aînés.

Pour être clair, le sage conseil de « prendre soin nos aînés » ne signifie pas seulement que nous devons être polis avec eux. Ce n’est que la pointe de l’iceberg. Quand on nous apprend à faire attention à nos aînés, cela signifie que nous devons écouter ce qu’ils ont à dire et considérer les messages qu’ils doivent nous transmettre. Ayant vécu plus longtemps que nous, ils ont tellement vécu et compris les choses bien avant notre arrivée. Donnez-leur du crédit, car ils en savent peut-être beaucoup plus que nous ne le pensons. Souvent, ils ont marché plus d’un kilomètre à notre place et ont l’avantage de voir les choses sous des angles qui ne sont pas encore évidents pour nous.

Il est également important de garder à l’esprit que bon nombre de nos aînés comprennent également que l’apprentissage tout au long de la vie est une voie à double sens. Ils sont souvent tout aussi désireux d’apprendre de nous. En fait, l’un des membres de mon équipe de bureau a un parent qui a commencé à réparer des ordinateurs comme passe-temps vers l’âge de 70 ans. Maintenant, un an après avoir eu 90 ans, il les répare et les reconstruit même à partir d’équipements mis au rebut.

Les néo-démocrates ont appris ces leçons il y a longtemps et croient que l’Ontario peut faire mieux pour apprécier, respecter et protéger nos aînés. La perte récente d’un si grand nombre de nos aînés à cause de la pandémie nous a, à certains égards, aidés à ouvrir nos yeux et nos cœurs pour vraiment réexaminer nos valeurs et nos actions à cet égard. Aussi horribles que soient ces pertes, dont beaucoup auraient pu être évitées grâce à une meilleure prise de décision par les gouvernements conservateur et libéral, la seule bonne chose qui pourrait en découler est de corriger le manque de respect et de valeur que nous accordons à la vie de notre population âgée.

Doug Ford n’a pas investi dans la protection des personnes âgées pendant la pandémie, et près de 4 000 proches sont décédés, au milieu d’une catastrophe humanitaire où des gens mouraient de négligence. Mais les problèmes n’ont pas commencé ou terminé avec la COVID. À l’heure actuelle, en Ontario, le personnel des soins de longue durée est débordé. Certaines personnes restent immobiles jusqu’à ce qu’elles développent des escarres douloureuses. Beaucoup ne peuvent pas obtenir d’aide pour les choses de base, comme se brosser les dents, aller aux toilettes ou manger et boire suffisamment.

Après des années de compressions et de privatisation par les gouvernements libéraux et conservateurs, la majorité des foyers de soins de l’Ontario appartiennent à des sociétés à but lucratif, qui se concentrent sur le maintien de coûts de personnel bas afin qu’ils puissent empocher plus de profits.

Doug Ford a choisi de ne pas doter les foyers de soins en personnel car la COVID-19 les a déchirés. En revanche, la Colombie-Britannique a rapidement embauché 7 000 nouveaux employés en soins de longue durée et le Québec a ajouté 10 000 nouveaux employés pour protéger les personnes âgées de la COVID-19. Leur succès offre la preuve qu’une augmentation urgente des effectifs est possible, contrairement à ce que dit Doug Ford.

Il ne s’agit pas seulement de notion politique. Il existe des preuves évidentes de problèmes avec les politiques de soins aux personnes âgées de l’Ontario. Selon le vérificateur général de l’Ontario, les personnes qui ont besoin de soins à domicile reçoivent souvent moins que ce dont elles ont besoin et ce à quoi elles ont droit. De plus, l’emplacement peut déterminer le niveau de soins qu’une personne reçoit. En 2019, l’Association de soutien communautaire de l’Ontario a déclaré que 18 000 personnes vivant dans des soins de longue durée auraient pu être à la maison avec de meilleurs soins à domicile, et l’Association des hôpitaux de l’Ontario a signalé 750 000 jours-patients où une personne était coincée dans un lit d’hôpital en attendant de rentrer à la maison ou pendant longtemps. -soins à terme.

Ce n’est pas seulement insatisfaisant, c’est négligent, cruel et cause des difficultés et du stress inutiles.

Mes collègues du NPD et moi nous battons depuis des années pour une norme minimale de quatre heures de soins, mais Doug Ford a repoussé l’objectif à 2025. D’après les événements récents, il est clair que nos aînés ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Ils ont besoin que la norme de quatre heures soit légiférée de toute urgence et pleinement mise en œuvre avant la fin de 2021. Le NPD s’est engagé à établir des normes minimales de soins réalistes qui protégeront la qualité de vie des Ontariens, maintenant et à l’avenir, alors que nous vieillissons.

Le NPD envisage plutôt de garantir qu’il y aura suffisamment de personnel dans les maisons de soins infirmiers pour faire le travail. Nos aînés méritent de profiter de repas qui ne sont pas précipités. Ils méritent de compter sur une assistance pour leur hygiène respectueuse de leur dignité. Imaginez la tranquillité d’esprit que les familles pourraient avoir en sachant qu’il y a quelqu’un pour écouter, prendre soin et protéger nos parents et grands-parents lorsque nous ne pouvons pas être là.

Il y a tellement de choses qui peuvent être faites pour améliorer la vie en Ontario la population âgée. Le NPD a élaboré une plateforme de soins de longue durée qui est réaliste et qui résistera à un examen minutieux. Toute politique de soins de longue durée doit inclure des plans concrets pour :

Refonte des soins à domicile pour aider les gens à vivre à la maison plus longtemps

Rendre tous les soins de longue durée publics et sans but lucratif

Construire de petites maisons modernes et familiales

Personnel soignants à temps plein, bien rémunérés et bien formés

Faire des aidants familiaux des partenaires en soin

Créer des soins adaptés à la culture, inclusifs et affirmatifs

Effacer la liste d’attente

Garantir de nouvelles protections plus solides

Nos aînés nous ont ouvert la voie et il est maintenant temps de leur montrer le respect qu’ils ont mérité. En tant que société, l’Ontario peut et doit faire mieux.

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.