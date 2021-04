Fraudes Relatives aux services de recontre

Le Bureau du Canada à publier « The Little Black Book of Scams » 2nd edition et est maintenant disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. L’information est très importante et devrait attirer l’intérêt de tous le monde. Dans les prochains mois ils y auras autres publications de escroqueries (une par semaine). L’information sera retrouver dans le livre « The Little Black Book of Scams » 2nd edition.

FRAUDES RELATIVES AUX SERVICES DE RENCONTRE

Qui se trouve réellement derrière l’écran?

Restez sur vos gardes et faites attention aux fraudeurs qui cherchent à vous faire relâcher votre vigilance en faisant appel à votre côté romantique et compatissant. Ils se cachent non seulement sur les faux sites de rencontre, mais aussi sur les sites populaires légitimes.

Sur un vrai site de rencontre, un fraudeur pourrait vous envoyer quelques messages avec des photos flatteuses de sa personne… ou de celle qu’il dit être. Une fois que vous êtes sous le charme, il vous demande d’envoyer de l’argent pour diverses raisons : un membre de famille malade, ou une situation désespérée pour laquelle il a besoin de votre aide.

Après avoir payé, vous ne le reverrez sans doute plus. Un fraudeur peut aussi créer un faux site de rencontre dans lequel vous payez pour chaque message envoyé et reçu. Pour vous forcer à répondre et payer, le fraudeur vous intriguera par de vagues messages où il déclare son amour.

Dans bien des cas, le fraudeur essaye même d’organiser une rencontre en personne pour rendre l’arnaque plus crédible.

Pour vous protéger :

N’envoyez jamais d’argent et ne donnez jamais de renseignements financiers sur un site de rencontre.

Fiez-vous à votre instinct. Posez des questions et lisez attentivement les conditions d’utilisation avant de vous inscrire.

Sachez quels services sont gratuits, lesquels ne le sont pas et ce qu’il faut faire pour annuler son inscription.

Assurez-vous de n’utiliser que des sites de rencontre légitimes et fiables. Lisez toujours l’adresse attentivement; les fraudeurs imitent souvent les adresses de vrais sites.

Souvenez-vous qu’il est très peu probable qu’une personne déclare son amour éternel après seulement quelques lettres, courriels, appels ou photos.

Si vous soupçonnez une fraude, signalez-la immédiatement.

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

Ontario Provincial Police 1-888-310-1122

Submitted by Wawa and Area Victim Services – Senior’s at Risk Committee

Information provided by Wawa and Area Victim Services