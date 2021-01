Le premier ministre Justin Trudeau a fait la déclaration suivante à l’occasion du Nouvel An :

« Ce soir, dans tout le pays, les Canadiens feront le décompte de minuit pour accueillir une nouvelle année et réfléchiront à celle qui vient de s’écouler.

« Cette année a été difficile pour beaucoup d’entre nous. Nous avons connu une pandémie mondiale qui a menacé notre santé, notre économie et même notre mode de vie. Nous avons été témoins d’actes de violence insensés qui ont eu des effets dévastateurs sur nos communautés. Nous avons entendu des histoires déchirantes et des appels à la justice de la part des peuples autochtones et des Canadiens racisés, exigeant que nous agissions maintenant pour lutter contre le racisme, la discrimination et les injustices dans notre pays.

« Face aux répercussions mentales, physiques et financières de ces douze derniers mois, les Canadiens ont aussi fait preuve de force et de résilience et ont démontré leur volonté de travailler ensemble. Les communautés ont pris des mesures pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Les familles et les entreprises ont également fait des sacrifices pour assurer la sécurité des autres, et les gens d’un océan à l’autre ont lutté pour un avenir meilleur et plus juste pour tous. Ces actions devraient être une source d’inspiration pour nous tous alors que nous entamons la nouvelle année.

« En 2021, nous poursuivrons notre lutte contre la COVID-19 avec un regain d’espoir. Les Canadiens ont déjà commencé à recevoir des doses de vaccins sûrs et efficaces. Nous disposons du portefeuille de vaccins le plus diversifié au monde et nous continuons de travailler avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les communautés et des partenaires autochtones, pour veiller à ce que tous les Canadiens aient un accès gratuit aux vaccins dès que possible. Nous continuerons également de faire tout ce qu’il faut, aussi longtemps qu’il le faudra, pour aider les personnes et les entreprises pendant la crise.

« Les entreprises, les entrepreneurs, les travailleurs et tous les Canadiens ont fait preuve d’une résilience et d’une détermination incroyables face aux nombreux défis auxquels ils ont été confrontés cette année. Et nous avons été là pour les soutenir à chaque étape. Nous avons créé des mesures comme la Subvention salariale d’urgence du Canada, le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes et la nouvelle Subvention d’urgence du Canada pour le loyer pour aider des centaines de milliers d’entreprises et d’organismes de bienfaisance et à but non lucratif à payer leurs factures et à garder leurs employés. Nous avons également aidé les Canadiens qui ont perdu leur revenu en raison de la pandémie, y compris les 8,9 millions de Canadiens qui ont reçu la Prestation canadienne d’urgence cette année. De plus, nous continuons de fournir un soutien au revenu par le biais de nouvelles prestations de la relance économique et de changements au programme de l’assurance-emploi.

« Les défis auxquels nous avons été confrontés cette année ont montré à quel point il est important de rebâtir en mieux. Alors que nous nous remettons de cette crise, nous devons saisir toutes les occasions de rendre notre pays plus fort, plus durable et plus juste pour tous. Il faut donc bâtir une économie plus inclusive et travailler avec nos partenaires pour éliminer les obstacles systémiques qui établissent une discrimination envers un trop grand nombre de Canadiens et rendent leur réussite plus difficile. Il faut également prendre de nouvelles mesures contre les changements climatiques et investir dans les énergies et les technologies propres. Enfin, il faut prendre des mesures pour assurer la sécurité de tous les Canadiens et leur permettre de s’engager dans leur communauté et d’y trouver un soutien.

« L’année dernière seulement, nous avons pris des mesures importantes pour atteindre ces objectifs. Nous avons annoncé un plan climatique renforcé afin que nous puissions respecter et dépasser nos engagements internationaux en matière de changements climatiques, réduire la pollution, créer des emplois et de nouvelles opportunités pour les entreprises, et bâtir un avenir plus sain, plus propre et plus résilient pour tous les Canadiens. Nous avons aussi lancé le premier Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires de notre pays, en partenariat avec des institutions financières canadiennes, pour soutenir les propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs des communautés noires. De plus, nous avons présenté un projet de loi pour permettre la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Puis, pour protéger nos communautés contre la violence armée, nous avons interdit plus de 1 500 modèles et variantes d’armes à feu de style arme d’assaut et certains de leurs composants.

« À l’approche de la nouvelle année, j’invite les Canadiens à réfléchir à tout ce que nous avons appris sur nous-mêmes : notre persévérance, notre ingéniosité et notre compassion pour les autres. Je tiens également à exprimer ma gratitude aux gens qui travaillent aux premières lignes de la pandémie et qui, chaque jour, font passer les intérêts de leurs voisins, de leur communauté et du pays avant les leurs. Cette pandémie nous a montré ce que nous pouvons accomplir et les obstacles que nous pouvons surmonter lorsque nous travaillons tous ensemble pour des valeurs et des objectifs communs. Aujourd’hui, alors que nous songeons aux possibilités qui nous attendent en 2021, continuons tous de bâtir un Canada plus fort, plus juste et plus équitable pour tout le monde. »