Déclaration du premier ministre à l’occasion de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes :

« Le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes ont été assassinées à l’École Polytechnique de Montréal dans un acte de violence tragique et insensé. Pour la seule raison qu’elles étaient des femmes, leurs vies se sont vues injustement et cruellement écourtées. En cette Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, nous pleurons la perte de ces filles, sœurs et amies qui avaient une vie pleine de promesses devant elles.

« La sécurité des femmes doit être le fondement de toute société. Encore aujourd’hui, trop de femmes, de filles et de personnes de diverses identités et expressions de genre font face à la violence et la discrimination au Canada et à travers le monde. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour nous assurer qu’elles puissent vivre sans injustice, sans misogynie et sans peur. Voilà pourquoi cette journée s’inscrit dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le sexe, nous encourageant à réfléchir et à prendre des mesures concrètes pour prévenir, dénoncer et éliminer la violence envers les femmes.

« La violence fondée sur le sexe n’a aucune place dans nos communautés et notre pays. Le gouvernement du Canada poursuit donc la mise en place d’un plan d’action national pour lutter contre la violence fondée sur le sexe. Ce plan doit s’assurer que les personnes survivantes, celles confrontées à la violence fondée sur le sexe et leurs familles aient accès de manière fiable et rapide à la protection, aux services de soutien et à la justice. De plus, le gouvernement continue son étroite collaboration avec ses partenaires pour élaborer un plan d’action national afin de répondre à la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et LGBTQ autochtones disparues et assassinées.

« De l’École Polytechnique à Portapique, les armes à feu ont causé trop de tragédies et de morts. Cette année, nous avons interdit plus de 1 500 modèles et variantes d’armes à feu de style arme d’assaut, dont l’arme utilisée à l’École Polytechnique, ainsi que certaines composantes de ces armes à feu nouvellement prohibées. De plus, nous présenterons bientôt un projet de loi pour mettre en œuvre le reste de nos engagements visant à protéger les Canadiens de la violence armée. Le gouvernement accélère aussi les investissements dans les refuges et les maisons de transition pour aider les femmes et les enfants qui fuient la violence. Face à la pandémie mondiale de COVID-19, nous avons investi 100 millions de dollars en financement d’urgence pour aider des organismes qui offrent du soutien et des services aux personnes qui subissent la violence fondée sur le sexe.

« Au nom du gouvernement du Canada, j’invite tous les Canadiens à se joindre aux familles et aux proches des victimes pour rendre hommage à leur mémoire. Nous avons tous un rôle à jouer pour créer une culture de respect, défendre les droits des femmes et mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada plus sécuritaire, plus juste et plus égalitaire. »