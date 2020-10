La province célèbre la Journée du chandail orange

Aujourd’hui, Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones, a fait la déclaration suivante à l’occasion de la Journée du chandail orange :

« Aujourd’hui, nous reconnaissons l’impact durable et multigénérationnel du système des pensionnats sur les communautés autochtones, notre province et notre pays. Pendant plus de 100 ans, les enfants autochtones de tout le Canada ont été arrachés à leur famille et forcés de fréquenter les pensionnats, où ils ont été dépouillés de leur langue et de leur culture.

La Journée du chandail orange a été inspirée par Phyllis (Jack) Webstad qui, en 1973, à l’âge de six ans, a fréquenté son premier jour d’école à Williams Lake, en Colombie-Britannique, portant fièrement une chandail orange tout neuf qui lui avait été offerte par sa grand-mère. En arrivant à l’école, le nouveau chandail de Phyllis lui a été pris et elle ne l’a jamais revu. Phyllis a courageusement parlé de l’impact dévastateur que cette situation, ainsi que de nombreux autres abus dont elle a été victime, a eu sur sa dignité et son estime de soi, et de la façon dont elle se sentait comme si elle ne comptait tout simplement pas.

Alors que nous avançons ensemble sur la voie de la réconciliation, j’invite chacun à honorer les survivants et leurs familles qui ont courageusement partagé leurs expériences, et à s’engager à en apprendre davantage sur l’héritage du système des pensionnats au Canada. »